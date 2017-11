Las redes estallan tras millonaria subasta del cuadro de Da Vinci (+Memes)

noviembre 16, 2017 - 4:49 pm

La casa Christie’s subastó por 450,3 millones de dólares un cuadro pintado por Leonardo da Vinci hace cinco siglos, “Salvator Mundi”, la única obra del artista italiano que se mantiene en manos privadas.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar calificando como “una exageración” el precio por el que finalmente fue subastada la obra.

El cuadro, que llegó a formar parte de la colección de Carlos I de Inglaterra (1600-1649), había terminado en poder de un multimillonario ruso, que lo compró en 2013 por 127,5 millones de dólares.

Dos de los asistentes a la subasta protagonizaron la parte final de la puja, y uno de ellos se la adjudicó cuando elevó de 370 a 400 millones de dólares la cantidad ofrecida, siempre como precio de martillo.

News stories today: #Bielema payout is $15M this year or $5M next year….#DaVinci painting sells for &400M..

WHY? Sum ppl have too damn much $$

$400M for a PAINTING? #WTF PEOPLE?

Do you know that $5M could give me a plenty happy life. LIFE!

Fuuuh..gotta buy my kids some paint! pic.twitter.com/oWgUTXXsDq

— Dee O'Gee (@fine_whatevs) November 16, 2017