Lo creas o no, Jennifer Lopez es la causa de que hoy exista Google Images

noviembre 13, 2017 - 11:39 am

A veces pensamos en las grandes innovaciones tecnológicas nacen tras sesudas sesiones de investigación buscando cuales son las necesidades que los usuarios pueden tender dentro de dos o tres años. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que son los propios usuarios los que ayudan a inventar productos a base de demandar soluciones para sus necesidades actuales.

Es por ejemplo lo que pasó con Google Images. No es que Google decidiese de repente que iba a inventarlo, sino que un buen día, tras los Grammy del año 2000, todo el mundo quería ver el vestido con el que había desfilado Jennifer López, y claro, tuvieron que inventar algo para ello. No, sé que parece una leyenda urbana, pero es un hecho confirmado por el propio Eric Schmidt, director ejecutivo de Google entre 2001 y 2011.

Sobre cómo JLo ayudó a crear Google Images

En enero de 2015, Eric Schmidt escribió un artículo de opinión en Project Syndicate hablando sobre la evolución del mundo tecnológico. En él habló sobre la evolución de Google, y profundizó en los detalles de la creación de la popular herramienta para buscar imágenes.

“Después de todo, la gente quería más que simple texto. Esto se hizo evidente después de los premios Grammy de 2000, donde Jennifer Lopez vistió un vestido verde que, bueno, captó la atención del mundo. En ese momento, era la consulta de búsqueda más popular que habíamos tenido nunca. Pero no teníamos una forma segura de darle a los usuarios exactamente lo que querían: JLo llevando ese vestido. Había nacido Image Search”.

Así pues, podemos decir que la cantante estadounidense creó una necesidad en los usuarios, quienes empezaron a realizar búsquedas a la caza del vestido en Google. Así pues, en la empresa del buscador se dieron cuenta de que la gente estaba buscando una imagen concreta, y viendo que ahí podrían tener un filón pusieron en marcha la nueva función de su buscador.

Con el tiempo, esta herramienta surgida casi por casualidad se ha convertido en una de las piedras angulares de su buscador. Y según el propio Schmidt algo parecido pasó con Google Maps, siendo esta aplicación otra de las que nacieron de las necesidades de la gente.

“Maps es otro gran ejemplo. Cuando la gente busca una dirección en Google no quiere un enlace a sitios web que mencionen la calle. Por lo general, quieren saber cómo llegar allí. Así que construimos un mapa en el que se podía hacer clic, arrastrar y explorar. Los mapas se han convertido en una parte tan integral de Google que la mayoría de los usuarios probablemente no puedan imaginarlo sin ellos”.

Así pues, con estos dos ejemplos podemos decir que los estándares en la red han ido evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo empujados por las necesidades de los usuarios. Después de todo, si tu no das el paso de darles lo que buscan siempre habrá alguien que lo haga primero, y para Google ha sido vital ser capaz de crear aplicaciones a partir de las búsquedas de la gente.

Imagínate por ejemplo que no lo hubieran hecho, y que hubiera sido otro servicio el que crease aplicaciones para búsqueda de mapas o de imágenes. Al ofrecer estas características que la gente estaba necesitarlo sin saberlo, este servicio casi seguro que se hubiera llevado todo el tráfico de Google si este no hubiera reaccionado, y muy posiblemente la empresa del buscador no sería el gigante que es hoy en día.

Tal y como el “selfie”

Otro ejemplo lo tuvimos en 2014 en la gala de los Oscar. Todo el mundo llevaba décadas haciéndose autofotos, pero fue la inolvidable foto de Ellen DeGeneres en la 86ª edición de los Oscars en 2014 la que acuñó definitivamente el término selfie para el mundo, y desde entonces se ha convertido en una moda imparable. Así pues, los pequeños detalles en grandes acontecimientos son capaces de cambiar para siempre el mundo tecnológico y crear necesidades de las que nacen nuevos productos.

Lea también: A 13 años de la relación, Jennifer Lopez confiesa por qué terminó con Ben Affleck

Xataka