Llegó la Navidad: Conoce cuánto vas a invertir de tus aguinaldos para adornar esta temporada

noviembre 13, 2017 - 5:40 pm

Bellas decoraciones de la época más linda del año llenan las vitrinas de las tiendas especializadas de Maracaibo, donde no hay quien no voltee a ver las maravillas disponibles para la decoración de estas fiestas decembrinas. Guirnaldas, árboles, bambalinas, cintas y luces de Navidad se ofertan con distintos precios, modelos y tamaños.

A la fecha, los comerciantes se muestran expectantes por el inicio de la temporada navideña, pues a pesar de que empieza a “verse el dinero en la calle” debido al pago de los aguinaldos, las ventas aún están flojas. Asegura la encargada de una tienda especializada de la ciudad.

Como no todo está económico, los usuarios se reinventan con sus viejos adornos, reciclan y combinan con lo nuevo para ahorrar un poco.

Por ejemplo el árbol de Navidad no se reemplaza a menos de que ya no sirva, dice una usuaria, “se cuida como a un bebé”, añade. Actualmente es el adorno más caro de la temporada pues puede llegar a costar hasta 3 millones de bolívares, mientras que el más económico no baja de 600 mil bolívares.

María Laura Pérez consultaba el precio de las luces, que a su parecer es lo que más se daña, “los demás adornos casi siempre los reciclo y combino con lo de otros años y así gasto menos”. Para esta temporada solo llevará esto, que tiene un costo de 40 mil bolívares la caja de 100 luces.

Así mismo, entre los más consultados están las bambalinas, que se encuentran en diferentes tamaños y presentaciones, sin embargo, las más compradas son las de tamaño grande en empaques de 12, por un precio de 40.500 bolívares.

Por su parte las guirnaldas sin adornar, están entre los 60 y 90 mil bolívares mientras que ya decorada sobrepasan los 200 mil bolívares. Mientras que las cintas de 1.20 a 2 m ronda los 30 mil bolívares.

Adornos más grandes como las estrellas para la punta del árbol, peluches, cojines, botas, pueden costar hasta 100 mil bolívares o más, dependiendo del tamaño o material.

Haciendo un estimado de cuánto se requiere para adornar un árbol de Navidad de tamaño promedio (1.80 m) se gastaría entre adornos y luces al rededor de un millón 500 mil bolívares (sin incluir el costo del árbol), además para adornar el resto de la casa se requiere también el mismo monto.

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día