noviembre 7, 2017

La pérdida del cerrador Cody Hall, los ‘extraout’, el no aprovechar turnos al bate y regalar ventaja a los rivales son los puntos que preocupan al mánager de las Águilas del Zulia, Lipso Nava. El club rapaz viene de ganar a Cardenales pero recibió 20 carreras en la serie del fin de semana ante Leones.

“Hay muchas cosas que estoy viendo que no me cuadran, que no me gustan (…) Sobre todo lo de Cody Hall, creo que lo perdimos mentalmente, ya me ha manifestado que no puede lanzar, que no puede sentir sus pitcheos. Traté de darle un voto de confianza pero lamentablemente hasta aquí llegó el barco”, expresó el estratega en una entrevista concedida a la jefatura de prensa de Águilas.

“Ya lo que viene más adelante va a ser difícil, así que creo que tanto el cuerpo técnico como la gerencia tenemos que sentarnos y tomar otras opciones, creo que es lo más saludable tanto para él como para el equipo”, agregó.

La salida de Will Oliver por problemas personales y el “pare” a Eliécer Hernández se suman a los problemas que vive el bullpen zuliano. “Nos siente su partida (la de Hernández), ya con las limitaciones creo que Houston no va a dar el ‘ok’ para que él siga lanzando y nuevamente tenemos que buscar otros lanzadores, bien sea en el mercado o en el Caribe, que estén dispuestos a venir a nuestra Liga”, indicó Lipso Nava.

Manifestó a modo de crítica constructiva que “el ABC de las Águilas para conquistar el campeonato el año pasado fue no dar extraout (…) Eso fue lo que nos sucedió en la serie contra el Caracas, en vez de sacar tres outs, sacábamos cuatro y hasta cinco, eso obviamente limita a nuestro bullpen porque los hace lanzar más”.

“Otra cosa que anoté es que debemos hacer que la línea ofensiva siga moviéndose, es decir, cuando tomamos turnos de calidad aumentamos nuestra oportunidad de anotar carreras. Tenemos que ser más selectivos a la hora de hacerle ‘swing’ a los pitcheos. Esos son detallitos que voy a tocar con el equipo cuando practiquemos este miércoles”, indicó.

Pese a los inconvenientes tácticos, Lipso Nava afirma que el club tiene posibilidades de volver a los primeros lugares. “Vamos a ser realistas, si jugamos la pelota como debemos y hacemos las cosas cuando debemos ejecutarlas, no tenemos que venir de atrás 14 veces. No todo el tiempo este deporte te va a dar la capacidad de regresar a un juego, así que si podemos acomodar ciertos detallitos, que yo sé que los vamos a acomodar porque voy a tener otro ‘meeting’ con el equipo, y poner estas cosas claras”.

Para este miércoles se espera que Carlos Moncrief se incorpore al conjunto rapaz. El zurdo viene de jugar en Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco. “Su experiencia será fundamental, sé que puede batear y ser ese enlace en el medio o casi finalizando nuestro ‘line up’ para poder traer carreras”.

Águilas del Zulia viene de disputar siete encuentros en la carretera desde el 31 de octubre, con balance de cuatro triunfos (dos ante La Guaira, uno frente a Tigres y uno con Cardenales) y tres derrotas (dos contra Leones y una con Cardenales).

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día