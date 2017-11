Lewis Hamilton está seguro de renovar su contrato con Mercedes

noviembre 4, 2017 - 4:27 pm

Lewis Hamilton tiene ganas de renovar con el equipo Mercedes y la idea del piloto británico es la de hablar con el equipo para llegar a un acuerdo. El recién coronado campeón dice que su idea es sentarse con los jefes del equipo Mercedes el próximo mes para negociar una extensión de su contrato que, por ahora, abarca hasta el año 2018, inclusive.

La dupla Lewis Hamilton- Mercedes funciona a las mil maravillas y parece que no habrá problemas para llegar a un acuerdo.

Lewis Hamilton quiere ir rápido pero sin prisa

El piloto británico Lewis Hamilton no tiene prisa y está en su mejor momento deportivo. El contrato vigente expira a finales de la temporada que viene, pero el piloto, sin tener prisa, quiere al menos ir dejando los detalles claro con el equipo para acercar posturas con el objetivo de seguir con una alianza que tan buenos resultados ha generado para ambas partes.

Hamilton ya comentó en su momento que le gustaría seguir en Mercedes, aunque no tenía prisa por alcanzar un nuevo acuerdo. Pero una vez conseguido en México su cuarto mundial de Fórmula 1, el tercero con Mercedes en cuatro años, el británico afirma que espera avanzar en la negociación en las próximas semanas.

“Hace unas semanas estuvimos charlando mientras visitábamos la fábrica y quedamos en que nos sentaríamos para discutir el tema de la renovación. Es un proceso bastante sencillo para nosotros. El acuerdo que tenemos actualmente ya está muy bien y simplemente tenemos que hablar sobre extenderlo, qué podemos mejorar y qué puedo hacer por ellos y viceversa. De todas formas, estoy convencido de que durante el mes que viene encontraremos el momento para sentarnos a hablar las cosas”, explicó el nuevo Tetracampeón de la Fórmula 1.

Lewis Hamilton está disfrutando de su mejor momento

El piloto británico, que ostenta el récord de más ‘poles’ en la historia del deporte con un total de 72, ha dejado claro que no tiene la intención de abandonar al Fórmula 1 a corto plazo, ya que sigue disfrutando mucho.

Motivos tiene para disfrutar, ya que el de Mercedes cuenta con el mejor coche de la parrilla, ya no con mucho margen sobre Ferrari y Red Bull, pero en 2017 ha sido capaz de ganar el título con dos carreras todavía por disputar. El piloto británico también ha superado este año el récord absoluto de ‘poles’, por lo que tiene motivos para estar contento y para disfrutar de la competición.

“Me lo estoy pasando mejor que nunca pilotando. Aunque me queda poco contrato firmado por delante, un año más [tiene contrato hasta final de 2018], voy a seguir aquí la temporada que viene y espero que algo más. Hay mucha vida después de la Fórmula 1 y no quiero prorrogar mi carrera más de lo que tenga que ser porque estoy en la mejor etapa de toda mi vida. Hay grandes cosas que disfrutar más allá de la competición en las que estoy trabajando, pero estoy disfrutando pilotando más que nunca”.

La temporada a nivel de títulos ha terminado para el equipo y para el piloto, sin embargo, Lewis Hamilton cree que no tienen que bajar el ritmo y aprovechar que ya no hay presión para disfrutar de las dos citas que quedan de este 2017, pero sin descuidarse y yendo a por la victoria:

“Ya no tenemos presión, así que podemos disfrutar las dos carreras que nos quedan por delante [Brasil y Abu Dhabi]. Es importante continuar centrados y seguir tal y como hemos hecho hasta ahora”, señaló Lewis Hamilton. “Esta no es una ocasión para perder de vista el rendimiento ni a los rivales. Ahora que no tenemos presión debemos rendir mucho mejor que antes si cabe”.

FórmulaUno /Noticia al Día