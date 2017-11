Lebron James producirá documental por Youtube del ex NBA Jay Williams

noviembre 23, 2017 - 5:35 pm

You Tube aprobó una serie de documentales producidos por LeBron James acerca de un equipo de jugadores de baloncesto de secundaria que aprenden las habilidades para la vida a través del baloncesto, para unirse a la lista de contenido original de You Tube Red del gigante del video.

Los ocho episodios de “Best Shot” están programados para llegar al servicio de suscripción de You Tube Red en 2018. El programa presenta a la ex estrella de la NBA y analista de ESPN, Jay Williams, como mentor de los estudiantes “en la cúspide de lograr sus sueños a través del baloncesto”, según los productores. La serie proviene de James SpringHill Entertainment en asociación con Boardwalk Pictures y el estudio digital Blue Ribbon Content-Warner Bros, revela variety.com.

Williams, cuya carrera profesional fue interrumpida por un accidente en motocicleta, comparó a un equipo de baloncesto profesional de cinco integrantes con la junta directiva de una compañía.

“El compromiso y los valores que he aprendido a lo largo de mi viaje con suerte me harán un valioso integrante de la junta para el juego más importante de todos: el juego de la vida”.

Apasionada historia

Maverick Center, CEO de SpringHill, añadió: “Nos apasiona esta historia porque es acerca de estudiantes de secundaria reales que enfrentan desafíos de la vida real. Todo lo que necesitan es ese pequeño empujón en la dirección correcta y un mentor como Jay Williams que los puede guiar, tienen una real oportunidad de cambiar sus vidas para siempre”.

“Best Shot” será dirigida por Michael John Warren (“Fearless”, de Jay-Z, y “Fade to Black”, “Nicki Minaj: My Time Now”, “Drake: Better Than Good Enough”). Él será un productor ejecutivo junto a LeBron James y Maverick Center de SpringHill Entertainment así como Andrew Fried, Dane Lillegard y Jordan Wynn de Boardwalk Pictures.

