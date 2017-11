Las Águilas del Zulia ya presumen de su anillo de campeón

noviembre 18, 2017 - 6:49 pm

Las Águilas del Zulia recibieron este domingo 18 de noviembre sus anillos de campeones de la temporada 2016-2017 en medio de la algarabía de su público en el estadio Luis Aparacio de Maracaibo.

Los jugadores rapaces fueron ovacionaron por la fanaticada zuliana mientras iban a la tarima a recoger su recuerdo. El mánager Lipso Nava fue el primer integrante de los emplumados que recibió su anillo, que dedicó a su madre.

Posteriormente pasó el resto del cuerpo técnico de los aguiluchos, y los jugadores. La directiva zuliana, utileros y el cuerpo médico, que lidera Arturo Moreno, también le dieron su anillo.

Los peloteros refuerzos de la campaña pasasa como Endy Chávez, y los toleteros que hoy en día no están en las filas de las Águilas recibieron su respectivo anillo. La canción “We are the campion” de Queen se escuchaba en los altavoces del nido marabino durante este emotivo acto.

El anillo

El anillo cuenta con cincuenta diamantes, con el apellido del integrante del equipo aguilucho al lado derecho, mientras que por el borde izquierdo aparece temporada 2016-2017.

Águilas del Zulia alcanzó su séptimo campeonato tras vencer en cinco juegos a los Cardenales de Lara

Avance