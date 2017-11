La Vinotinto sub 15 empató 0-0 con Perú en el Sudamericano

noviembre 10, 2017 - 8:41 pm

La Vinotinto sub 15 empató 0-0 con Perú por la tercera jornada del Sudamericano Sub 15, que se viene realizando en Argentina. Venezuela no dejó que los peruanos repitieran las buenas actuaciones que tuvo en sus primeros dos partidos y vio un freno forzado a su racha de victorias.

La Vinotinto anda bien en el Sudamericano

A diferencia de los dos primeros encuentros en el Sudamericano (Croacia y Bolivia) esta vez el equipo ‘Vinotinto’ no dio tantas facilidades defensivas y eso complicó mucho a las armas ofensivas de la bicolor.

De hecho, fueron los llaneros quienes contaron con las mejores oportunidades para adelantarse en el marcador; sin embargo tampoco anduvieron finos en la zona de definición.

Igual, el empate no es un mal negocio para la escuadra de Perú, que podría asegurar la clasificación a la siguiente instancia del torneo si derrota este domingo a su similar de Ecuador.

La Selección de Perú Sub 15 lidera la tabla de posiciones en el Sudamericano con 7 unidades, pero podría pasar al segundo lugar si se da la lógica y Brasil derrota a Croacia en el último encuentro del grupo.

Perú: Massimo Sandi; José Rachumick, Carlos Montoya, Jesús Reyes, Mathias Llontop, Rael Caipo, Pedro de la Cruz, Oscar Pinto, José Huayhua, Sebastián Cavero, Carlos Ruiz. DT. Edgar Teixeira.

Venezuela: Rodrigo de la Terga; Carlos Vivas, Joaquín Suárez, Oscar Conde, Oscar Jiménez, Darluis Paz, Daniel Pérez, José Reyes, Jesús Lobo, Carlos Faya, Yorlen Cordero. DT. Frank Piedrahita

Agencias