La venezolana Desirée Ortiz de mil amores con Luis Miguel: El sol de México parece haber encontrado “La incondicional”

noviembre 6, 2017 - 3:03 pm

Es de conocimiento popular que el cantante y productor mexicano Luis Miguel es receloso con su vida privada y que poco ha hablado de sus anteriores parejas y madres de sus hijos. Sin embargo, algo parece haber cambiado, ya que en durante las últimas semanas ha hecho pública una nueva relación amorosa con una mujer 16 años menor que él.

Desirée Ortiz es una periodista venezolana nacida en Caracas que hace dos años reside en Miami, ciudad en la que conoció al “Sol de México”. “Él evita estar muy expuesto. Si algo me encanta de él y que he aprendido es que Dios cuida lo que está escondido y a veces ese hermetismo es el que te permite que las cosas funcionen bien”, dijo la conductora al programa mexicano Ventaneando.

En el espacio, Ortiz además confirmó que se conocieron en un restorán en Miami gracias a amigos en común y que fue el cantante quien se le acercó. La rubia además aparece en la última portada de la revista mexicana ¡Hola!, en la que declaró: “Luis Miguel me ganó con una conversación profunda. Para mí no hay nada más afrodisíaco que la inteligencia”. La comunicadora ha subió una foto junto a Luis Miguel a su cuenta pública de Instagram, publicación que acumula más de 5 mil likes.

La pareja llevaría saliendo cerca de 6 meses y Ortiz no quiso referirse a si están viviendo juntos o no. “Definitivamente no hay interés de esconderlo”, dijo a Ventaneado, “Solo puedo decir que es un ser humano extraordinario y que está más cerca de su familia y de sus hijos de lo que se dice por ahí”.

Tras siete años sin publicar material nuevo, Luis Miguel regresa con “La Fiesta del Mariachi”del lanzamiento del nuevo disco de Luis Miguel, el próximo 24 de noviembre, esta relación podría ser parte de una estrategia publicitaria para limpiar su imagen luego de sus problemas financieros que hayan sido expuestos públicamente.

Luis Miguel se entrega a la justicia tras orden de detención en Estados Unidos 26 Durante el año pasado se conocieron dos deudas millonarias que Luis Miguel mantenía con su casa discográfica Warner Music y con el cantante Alejandro Fernández. Además del millón y medio de dólares reclamado por su ex mánager, que le costó al artista el embargo de su Rolls Royce negro.

El Mercurio-Chile