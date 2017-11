La sorpresiva declaración de Gaby Espino sobre el romance que mantuvo con Arap Bethke

noviembre 23, 2017 - 3:28 pm

Gaby Espino y Arap Bethke mantuvieron el año pasado un breve pero intenso romance que acaparó muchos titulares en los principales medios de comunicación del mundo del espectáculo. Ambos actores se veían muy enamorados las pocas veces que se dejaron ver juntos, ya sea en un evento público o en las redes sociales; sin embargo, parece que la relación entre Espino y Bethke no fue tan importante o especial como creíamos.

Al menos así lo dejó entrever la actriz venezolana, quien confesó este miércoles en entrevista con Quique Usales para el programa Al rojo vivo (Telemundo) que nunca estuvo enamorada del actor de origen keniano.

Más sincera que nunca, la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela Más sabe el diablo reconoció que desde que se separó en 2014 de Jencarlos Canela no se ha vuelto a enamorar.

“Desde que yo me separé no me he enamorado, la verdad es que no”, confesó Gaby.

Espino dijo estar todo bien con Bethe a casi un año de su ruptura, pero dejó claro que aunque fue una relación muy linda no se llegaron a enamorar.

“Todo chevere, pero nosotros no nos enamoramos, como que fue una relación linda”, explicó.

La actriz, que interpreta a Indira Cárdenas en la exitosa superserie Señora Acero (Telemundo), también detalló las cualidades que tiene que tener un hombre para conquistar su corazón.

“Me encanta que sea un tipo que tenga propósitos en la vida y que tenga metas y que tenga sueños y que se levante tan temprano como yo a echarle ganas a la vida. Y no, no sobran muchos hombres así”, afirmó la empresaria e influencer, quien volvió a negar los rumores de un supuesto romance con el cantante J Balvin.

“Cero, es mi amigo. Es un echador de bromas y por eso puso ese video, somos superamigos. Me encanta su música, es un tipazo, pero no, no hay corazón”, dejó claro.

People