La religión y la moda se unirán en controversial temática del Met Gala 2018

noviembre 11, 2017

Ya sabemos la fecha exacta, el tema y los anfitriones del Met Gala 2018 y, aunque aún faltan algunos meses, no hay plazo que no se cumpla.

Los amantes de la moda ya mueren por ver los looks de las celebridades, debido al tema controversial que habrá el siguiente año: “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”. Es decir, la religión y la moda se unen para hacer de este evento todo un éxito.

La esperada fecha será el 7 de mayo de 2018 y tendrá como anfitrionas a un trío súper poderoso: Donatella Versace, Amal Clooney y Rihanna, de las cuáles muchos ya desean ver sus looks.

Donatella Versace

Además de que se espera un súper vestido que rendirá homenaje a su hermano Gianni debido al aniversario 20 de su muerte. También se sabe que de las tres es la que ha asistido a más galas, pues su primera vez fue en 1995 y desde ahí ha estado presente en casi todas.

Amal Clooney

En 2015 fue su primera aparición y, aunque no se le ha vuelto a ver desde ese año, se piensa que su presencia será espectacular.

Rihanna

Será una excelente anfitriona debido a que cada edición se preocupa por estudiar la profundidad la temática. Puede gustar o no su look, pero sin duda es de las que más arriesga.

Por último, es importante decir que el curador de la exposición de moda será Andrew Bolto, quien pretende mostrar cómo la “cristiandad material” ha ayudado a la “imaginación católica”.

