La OEA evalúa llevar el caso Venezuela a la Corte Penal Internacional

noviembre 19, 2017 - 8:00 am

“Para la Organización de Estados Americanos está comprobado que hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela y que hay una responsabilidad estatal”, afirmó el jurista argentino Santiago Cantón, miembro del panel en la OEA que evalúa llevar este caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad.

“El presidente Nicolás “Maduro u otro dirigente pueden terminar detenidos y eventualmente presos”, dijo a la AFP Cantón, integrante de la comisión nombrada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para analizar si en Venezuela hubo responsabilidad individual por “un ataque generalizado, sistemático, a la población civil”.

A continuación, un resumen de la entrevista con el experto, ex titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

– ¿Hay elementos para presentar un caso ante la CPI?

– Lo veremos como panel independiente con toda la información recibida de las audiencias, ONGs, de la CIDH. Está comprobado que hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela y que hay una responsabilidad estatal. Pero hay que ver si forman parte de un ataque generalizado, sistemático, a la población civil, o sea, si hay delitos de lesa humanidad en base al Estatuto de Roma, y si hay responsabilidad individual.

– Si deciden llevar el caso a La Haya, ¿sería contra el presidente Nicolás Maduro?

– Puede ser contra Maduro u otro. La Fiscalía de la CPI decidirá en función del eventual caso que le presentemos si abre una investigación por delitos de lesa humanidad y contra qué personas.

– ¿Qué entidad presentaría un eventual caso de este panel?

– El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un estado o varios estados, organizaciones, o personas pueden presentar un caso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Puede ser Almagro, un estado o un grupo de estados.

– Si lo presentara uno o más estados…

– …tendría más fuerza. Y toda la OEA, mucho más fuerza.

– ¿Por qué impulsa esto Almagro?

– Porque considera que existen graves violaciones a los derechos humanos y tiene que haber justicia. Siempre se ha dicho que la OEA es lo que los estados quieren que sea. Y a raíz de eso la OEA nunca fue nada. Por primera vez hay un secretario general que habla a favor de la democracia y los derechos humanos con una voz propia, independientemente de lo que puedan pensar todos los estados. Esto eleva la vara de los futuros secretarios generales.

– ¿Almagro lo hace invocando la Carta Democrática de la OEA?

– Sí, claro. América es la primera región del mundo que tiene una Carta Democrática. Ha tenido un impacto simbólico extraordinario, no concreto. Este secretario general ha intentado por todos los medios de que fuera de esa manera y sigue haciéndolo. Y todo lo hace por las vías autorizadas. Estas audiencias públicas crean un precedente con un valor enorme, independientemente de que haya estados (como Venezuela) que no estén de acuerdo.

– “Sanciones unilaterales no son las mejores” –

– ¿Los que declararon en las audiencias no corren riesgos al volver a Venezuela?

– Se le pidió a la CIDH que le dé seguimiento a estas personas. El reglamento de la CIDH obliga a los estados a no ejercer represalias contra quienes declaren en materia de derechos humanos. Esperemos que no ocurra nada. Pero por eso he insistido en las audiencias en la valentía de estas personas.

– ¿Qué puede cambiar en Venezuela con un juicio de la CPI ?

– Maduro u otro dirigente pueden terminar detenidos y eventualmente presos.

– ¿Estaría a favor de una intervención militar en Venezuela?

– De ninguna manera.

– ¿Y de más sanciones económicas?

– Siempre hay dudas porque se puede perjudicar más a los más vulnerables. Pero sí tiene que haber alguna sanción de la comunidad internacional para que esto se modifique. Las sanciones unilaterales no son las mejores.

– ¿Que pasó con Luis Moreno Ocampo, a quien Almagro había encomendado diseñar y conducir este proceso?

– Decidió retirarse para no distraer el foco de atención por las acusaciones públicas en su contra (por denuncias periodísticas de transacciones financieras inadecuadas), de las que se está defendiendo. Su aporte fue muy valioso para armar este procedimiento.

– ¿Cuándo decidirá este panel si presenta un caso?

– En no más de dos meses.

AFP