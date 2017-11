La impresionante historia del vigilante privado que vive la vida tranquilo sin pene…¡que quéeee!

noviembre 14, 2017 - 10:20 am

“Estaba harto de esconder la verdad”, dijo Andrew Wardle en un documental que mostrará cómo ha logrado vivir por 40 años con una malformación en sus genitales.

El caso de este hombre de Greater Manchester (Inglaterra) es complejo, ya que nació solo con sus testículos; por lo que el programa de TLC en el que saldrá su historia, y que fue grabado a lo largo de un año, fue llamado “El hombre sin pene” y será transmitido en junio.

Allí, junto con relatar cómo ha logrado mantener el secreto por tanto tiempo a sus parejas, será mostrado su proceso, desde que dice la verdad a sus cercanos, hasta que se somete a una operación en la que médicos usarán piel, vasos sanguíneos y nervios de uno de sus brazos para construirle un genital.

“Mi primera polola (novia) fue muy buena y comprensiva conmigo. Estuvimos juntos un año y esto nunca fue problema. Pudo haberlo sido si hubiésemos estado juntos de más grandes, pero solo teníamos 15 años”, relató Wardle.

Sin embargo, no siempre le fue bien con las mujeres cuando éstas se enteraban de su verdad. “Es algo difícil de explicarle a una nueva polola, pero algunas han sido muy amables conmigo. Aunque una vez una me pegaron en la cara cuando lo conté”, declaró en un avance del programa al espacio inglés “This Morning”. “Supongo que estaba enojada porque sintió que yo le había mentido, pero esto no es algo que llegues y digas a la gente a la primera”.

El Mercurio-Chile