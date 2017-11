Kubica destaca en la primera jornada de test de los neumáticos en Yas Marina

noviembre 28, 2017 - 1:58 pm

El polaco Robert Kubica reivindicó este martes su valía como piloto de Fórmula Uno con un total de 100 vueltas al circuito de Yas Marina (Abu Dabi) en la primera jornada de test de los neumáticos Pirelli.

Noveno en la lista de tiempos que encabeza el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), Robert Kubica cubrió con el Williams FW40 más de 500 kilómetros y despejó las dudas acerca de su recuperación física.

En 2011 el polaco sufrió un grave accidente durante la disputa del rally “Ronde di Andora” de Italia. Las secuelas son todavía visibles en su brazo derecho, aunque este martes exhibió su capacidad de pilotaje.

#Kimi7 and @ScuderiaFerrari confirmed as the fastest (1:37.768) with new Pink #Hypersoft. All drivers today except Robert Kubica set their best time with Hypersoft tyres! (2/3) #AbuDhabiTest #F1Testing #Fit4F1 pic.twitter.com/Y6GhxkTPRB

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) 28 de noviembre de 2017