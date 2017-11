Kim Kardashian reveló el sexo de su tercer bebé

noviembre 15, 2017 - 4:09 pm

Kim Kardashian reveló accidentalmente el sexo de Baby No. 3 el miércoles. Haciendo una aparición en The Ellen DeGeneres Show, Kim habló de cómo dar la bienvenida a un niño a través de un vientre sustituto difiere de sus embarazos. “No sé si mi hijo [Saint West] todavía lo entiende aún. Especialmente porque no tengo barriga, es una experiencia diferente. Les dije a mis hermanas: ‘¿Sería realmente espeluznante si tuviera alguien? ¿Vestirse como una gran cigüeña y dejar al bebé en la puerta de entrada? ‘”, dijo. “¿No es eso lo que escuchamos cuando crecíamos? ¿Que las cigüeñas cayeron…?”.

“Mi hija [North West] cree que es muy complicado. Tuvimos una fiesta de bienvenida al bebé durante el fin de semana. Pensé: ‘Realmente quiero tener una fiesta de bienvenida al bebé porque quiero que sienta que algo está por venir y que realmente lo entienda. “, Explicó Kim. “La gente trajo juguetes y regalos. Ella los estaba abriendo todos al día siguiente y dijo: ‘Mamá, la hermanita no está aquí. Creo que necesito todos sus juguetes en mi habitación. Jugaré con ellos y solo me aseguraré están bien para Baby Sister'”.

Ellen respondió: “Ella es una probadora de juguetes… ¡y nos acabas de decir que es una niña!”, “¡Oh! ¡Supongo!” Kim dijo con una sonrisa. “Sí, lo es. North está realmente emocionada por eso. Está tan emocionada. Veamos si dura. Le expliqué, ‘OK, a las 4:00 de la mañana, cuando entras en mi habitación, estoy va a tener que estar con Baby Sister. Tengo que alimentarla. Veremos cómo va”.

“No tenemos un nombre. En el baby shower, yo estaba como, ‘No quiero jugar ningún juego de bebé, medir el estómago, nada de eso funcionará en esta ocasión. Solo quiero que todos escriban un nombre en un pequeño azulejo y ver si hay algo que se pegue ‘”, dijo Kim. “Estamos enloqueciendo. No tenemos nombre”. Ellen tenía listo un “famoso generador de nombres para bebés”, pero no fue tan útil. Las posibilidades incluyen Lip-Kit West (“Kylie me encantaría…”), West West (“Definitivamente sabrás cómo deletrear tu nombre y apellido fácilmente…”) y Pop West (“No es para mí”… “).

La mejor opción fue Star West. “¿Sabes qué es tan gracioso? No voy a ponerle nombre a su “Estrella”, pero mi hija elige ese nombre todo el tiempo”, Kim le reveló a Ellen. “Entonces, ella consiguió un juguete y es un juguete de llama-Bebé Hermana que ella tomó- y yo dije, ‘Bueno, está bien, ¿cómo quieres llamar a la llama?’ Ella dijo: “Star-Star West”. Entonces, ella nombra todo lo que es Star West. No estoy vibrando con eso”.

Ellen, que se atribuyó el mérito de haber nombrado a Kim y al hijo de Kanye West, finalmente se quedó sin sugerencias. “¡Eres tan difícil!” ella le dijo a la estrella de Keeping Up With Kardashians. “Estoy tratando de ayudarte”. Kim, quien dijo que su madre sustituta dará a luz “pronto”, se da cuenta de que puede ser un poco exigente. “Me gusta el nombre diferente, pero corto, fácil de deletrear, una sílaba”, dijo. “Esa es mi especie”.

