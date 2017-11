Kenneth Zseremeta: “Un personaje ha arremetido contra mí en los últimos años”

noviembre 30, 2017 - 7:20 pm

La destitución de Kenneth Zseremeta como técnico de la Vinotinto femenina es una novela que pica y se extiende. El entrenador panameño aseguró este jueves que sus declaraciones sobre la “desnutrición” de sus jugadoras “fueron malinterpretadas”.

“Mis declaraciones con respecto a la desnutrición de las jugadoras me refería sobre una dieta específica tanto en el ámbito enzimático y sanguíneo para suplir las necesidades energéticas para el rendimiento de la jugadora. Es decir yo puedo tener una buena contextura física pero si estoy malnutrido no tendré la fuerza para rendir en tres o cuatro partidos seguidos”, dijo Zseremeta para El Universal.

“Nunca me referí a situación país, nunca toqué el tema que estuvieran pasando hambre las jugadoras, pero usaron mis declaraciones como tema político y sobre eso no opino. Solo debo aceptar que un personaje ha arremetido contra mí en los últimos años. Esto lo utilizó como bandera para arremeter contra mi trabajo de una manera directa y al final de la Federación tomó la decisión de cesarme en el cargo (…) Para aquellos que señalan que critiqué la gestión del Ministerio del Deporte por lo hecho en los Juegos Bolivarianos, es falso, mis declaraciones fueron malinterpretadas”, acotó el profesor, bicampeón con Venezuela en el Suramericano Sub 17 femenino.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) emitió el miércoles un comunicado en el que anunció la destitución de Zseremeta alegando que “los resultados no han sido los esperados”. A su vez indicó que José Cayota sumiría el cargo.

“En ningún momento he hablado de otro tema que no sea valores enzimáticos como principales requisitos para la responsabilidad deportiva que teníamos en frente. Algunos quisieron desviar mis palabras al tema político y eso no es así”, continuó Zseremeta.

“Sabemos que tenemos fondos para tener un buen rendimiento, pero ya eso se encarga la Federación, yo ya no puedo hacer nada al respecto (…) Solo se que regresaré a mi país, Venezuela, para seguir trabajando con categorías de formación y mantener la línea que he venido teniendo en los últimos años para crear jugadoras de calidad en el fútbol nacional”, sentenció.

Las jugadoras de la Vinotinto femenina se pronunciaron este jueves mediante un comunicado emitido públicamente y en el que exigen a la FVF que aclare los motivos sobre la destitución de Zseremeta. La carta la firman Verónica Herrera, Sandra Luzardo, Nayluisa Cáceres, Jeismar Cabezas, Hilary Vergara, Yerlianis Moreno, Daniuska Rodríguez, Hilaris Villasana, Alexa Castro y Olimar Castillo.

El ministro del Deporte, Pedro Infante, negó tener responsabilidad en la decisión de la FVF

Pedro infante, presidente del Instituto Nacional de Deportes y vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), aseguró que su cargo no tiene que ver con el despido de Kenneth Zseremeta como seleccionador de la Vinotitno femenina sub 20.

“La junta directiva de la FVF tiene la potestad de tomar estas decisiones cuando lo deseen, a pesar de que hay gente que dice que lo destituyen porque yo soy el ministro, no tiene nada que ver”, declaró el dirigente este jueves al programa radial Conexión Goleadora.

“Si me preguntas por las declaraciones de Kenneth Zseremeta, creo que fue incorrecto que él las diera; además que son completamente falsas. Incluso, contradice a lo que él mismo me había dicho; teníamos una conversación pendiente luego de los Bolivarianos”, dijo Infante.

