Juan Pablo Guanipa: Hay que resetear la MUD aunque se divida en dos

noviembre 14, 2017 - 4:49 pm

La decisión de Primero Justicia es determinante: Hay que resetear la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aunque se divida en dos, aseguró Juan Pablo Guanipa, electo gobernador de Zulia el 15 de octubre pasado.

Para él, las profundas diferencias de la coalición opositora llevan a los partidos que la conforman a hacer una revisión detallada. Existe la necesidad de reorganizar y relanzar la unidad democrática, internamente se han mostrado problemas que para algunos son de forma pero a veces es el fondo, afirmó.

Es un proceso que podrá tener como resultado una división amigable. “Es posible que determinemos que algunos asumirán un camino, mientras que el resto se va por otro, porque nosotros no reconocemos a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y hay gente en la unidad que sí la reconoce y debe ir por su camino”, expresó durante su visita a Carabobo.

Guanipa admitió que para Primero Justicia, partido que representa, no fue fácil decidir no participar en las elecciones del 10 de diciembre. Nosotros creemos en el voto como herramienta para la transformación del país, pero si no se puede ejercer con transparencia tenemos que tomar acciones para presionar y que sea ejercido libremente.

Uno de los objetivos principales de la gira nacional que realiza quien fue destituido como gobernador de Zulia por no juramentarse ante la ANC es lograr que todos los factores de oposición, pese a las diferencias, coincidan en seleccionar al candidato a las presidenciales a través de elecciones primarias.

El Carabobeño