noviembre 2, 2017 - 12:49 pm

El gobernador elector del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, consigno este jueves ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, un documento de denuncia relativo a elecciones regionales en la entidad.

“Denunciamos con documento ante el CNE, entre otras irregularidades, que todos los coordinadores de centros de votación son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), queremos rescatar el voto que fue implosionado el pasado 15 de octubre”.

Reiteró que no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por lo que no acepta la sumisión antes esta institución. “La política es servicio”.

Dijo además que la democracia “es la amenaza más grande que tiene este Gobierno, si la gente vota con condiciones libres tendremos un nuevo presidente de la República”.

“El Gobierno puede en 40 días anunciar la elección presidencial”, agregó Guanipa.

De la misma manera, exigió garantías para poder participar en procesos electorales, “condiciones mínimas, quienes abusan del poder están perdidos en elecciones, libres, les queda manipular porque son minoría (…) Maduro debería reconocer que en 1995 cuando Hugo Chávez salió de la cárcel promovió la abstención, en 1998 si participó en elecciones”.

Asimismo, señaló que no es lo mismo un gobernador o un alcalde electo que un presidente electo, quien tiene que ir a juramentarse ante la Asamblea Nacional (AN), así como lo hizo Chávez.

El Gobernador electo en el Zulia destacó: “Estamos convencidos de que nuestra lucha fundamental se llama Venezuela y queremos recuperar la democracia en el país”.

Por último, Juan Pablo Guanipa resaltó: “La amenaza de Maduro contra quien llama a la abstención no tiene sentido: El voto es un derecho y uno vota si le da la gana y si no le da la gana no vota”.

Noticia al Día