Juan Carlos Fernández: “Con el sector privado potenciaré el desarrollo de Maracaibo”

noviembre 26, 2017 - 12:46 pm

El aspirante a la Alcaldía de Maracaibo por Un Nuevo Tiempo (UNT), Juan Carlos Fernández, sostuvo una reunión con representantes del sector privado venezolano en la Cámara de Comercio de Maracaibo.

Fernández destacó que en el encuentro se abordaron dos grandes vertientes: El tema de gestión pública y el de acuerdos con el sector privado. “Ambos de vital importancia para impulsar el desarrollo y la humanización de la ciudad”, resaltó el candidato.

“Nuestros empresarios están perfectamente convencidos de las alianzas que debemos lograr, de caminar juntos y hacer cosas en conjunto, porque no hay desarrollo si no hay empresa libre, no hay desarrollo si no hay empresarios. Por eso con el sector privado potenciaré el desarrollo de Maracaibo”, expresó.

Consideró que hay espacios de la ciudad que han sido cambiados gracias al esfuerzo de dicho sector. “Imagínense ustedes lo favorable que resultan las alianzas entre ambos sectores, el público y el privado, imagínense todo cuanto podemos lograr”, añadió.

Por otra parte, destacó que también dialogaron “sobre el horizonte venezolano, que debe resolverse electoralmente a partir del próximo año para que el país cambie definitivamente, pero también lo que tiene que ver con el día a día del Zulia y de Maracaibo particularmente”.

A su juicio, es necesario establecer una “unidad férrea de cara al próximo año. “Es aquí donde todos tenemos que construir el escenario para que este país florezca, que salga de este momento dramático de parálisis y de mucha confrontación y se convierta en una nación donde más bien hayan alianzas entre todos los sectores y trabajemos de cara al progreso”, recalcó.

Vale destacar que en dicho encuentro se destacó la presencia de Amaya Briner, presidenta de la Cámara de Comercio de Maracaibo. También participó, entre otros, el presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Zulia, Ricardo Azar. Ambos resaltaron que compartir ideas y soluciones con el sector público generar confianza y crea expectativas favorables para el pueblo.

Nota de prensa