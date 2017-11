Juan Carlos Fernández: “La Alcaldía de Maracaibo no será una barricada”

noviembre 16, 2017 - 3:43 pm

Durante una reunión con los representantes sindicales de la Alcaldía de Maracaibo, de obreros, empleados y jubilados, el candidato al ayuntamiento marabino por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Juan Carlos Fernández, aseguró que al ganar las elecciones del próximo 10 de diciembre consolidará con todo su personal una estrecha y armoniosa relación laboral.

“Pueden tener la plena seguridad de que cuando asuma las riendas del municipio tendré una excelente relación con todos los trabajadores”, manifestó Fernández, quien resaltó que su oferta es una relación ganar-ganar.

Eso significa, explicó, que les protegerá y ofrecerá el mejor ambiente laboral posible, “pero todos deben entender que son servidores públicos y que se deben a nuestros clientes, que son los ciudadanos, los usuarios que demandan servicios de la alcaldía y que comprendan que como alcalde yo me debo a esa gente”.

Garantizó que nadie debe tener miedo a perder su empleo. “Yo no voy a sacar a nadie, quien quiera trabajar conmigo se quedará, lo único que quiero es que tengan disposición de trabajo y que juntos trabajaremos arduamente para convertir a Maracaibo en una ciudad más humana, donde su gente no quiera irse y muchos otros quieran venir; que los empresarios deseen invertir aquí”.

También resaltó que durante su gestión será reconocida la meritocracia. “Si el personal se capacita se homologará su salario sin demagogia. Afortunadamente se firmó un buen tabulador salarial y eso significa que al trabajador que se preocupe y se prepare profesionalmente se le pagará de acuerdo a dicha tabla salarial, eso nos permite compensar justamente el talento humano”.

Diálogo y entendimiento

“Una vez que llegue a la Alcaldía de Maracaibo tendré el deber de lograr que el Gobierno nacional le entregue a la ciudad los recursos económicos necesarios para cumplir de manera eficiente con el pago de aumentos salariales”, agregó el candidato de la alternativa democrática.

“Yo soy un hombre firme pero también soy un hombre de diálogo y entendimiento. Mientras Nicolás Maduro esté en Miraflores él es el presidente de la República y yo me tengo que entender con él, por lo tanto la alcaldía no será una barricada”, señaló.

Remarcó que “la alcaldía es una institución, una corporación de servicio público, que se debe al público, y el Gobierno nacional es un ente de servicio a los ciudadanos del país y por eso debe haber entendimiento entre los diversos niveles de gobierno”.

“Además, el diálogo y el entendimiento con el Poder Central serán vitales para que me devuelvan la competencia administrativa de la Policía de Maracaibo; para que me devuelvan las competencias sobre el aseo urbano y se me permita el cobro de dicho servicio en el recibo de la electricidad”, indicó.

El candidato, agregó que espera tener conversaciones con el Gobierno Nacional para dotar de unidades para el trasnporte público de la ciudad. “Yo no puedo ser enemigo de Maduro en esto, tengo que entenderme con él porque primero están los intereses de los habitantes de la ciudad”.

Dijo que también exigirá a Maduro las regalías petroleras que Maracaibo no recibe desde hace varios años. “Pdvsa no se puede quedarse con los reales de la ciudad, ni con los impuestos a las actividades económicas que ejecuta en Maracaibo”, añadió.

Para finalizar precisó que la estatal petrolera “tiene el deber de pagar eso porque la alcaldía funciona con los impuestos que pagan los ciudadanos, personas naturales y jurídicas, y Pdvsa es una persona jurídica que está obligada a cancelar los impuestos que nos corresponden, necesarios para que el ayuntamiento pueda servirle a la ciudadanía adecuadamente”, culminó.

Noticia al Día / Nota de Prensa