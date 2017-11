noviembre 30, 2017 - 4:10 pm

“Que no quede la menor duda. El estado Zulia y su capital, Maracaibo, van a ser relanzados hacia el progreso a partir del próximo 11 de diciembre, con el triunfo de Rosales en la Gobernación del estado y el de este servidor en la Alcaldía de Maracaibo”.

Así lo aseguró este jueves Juan Carlos Fernández, aspirante al ayuntamiento marabino por Un Nuevo Tiempo (UNT), al acompañar al líder fundador de dicha organización política, Manuel Rosales, en la presentación de su plan de gobierno “dirigido a gobernar con todos para levantar al Zulia de los escombros en que se encuentra”, según expresó en su discurso.

“Con mucha alegría y esperanza he acompañado al próximo gobernador del Zulia en la presentación de su programa de gobierno que formalmente comienza a partir del 11 de diciembre, pero que ya iniciamos porque estamos censando a los muchachos para las Becas JEL, a las familias más necesitadas para sus mejoramientos de viviendas y, entre otras cosas, ya revisamos los espacios de las escuelas donde vamos a retomar los comedores escolares”, manifestó Fernández.

“Es un esfuerzo y un desafío pero la gente probada en acción lo va a poner en práctica. En mi caso, como próximo alcalde de Maracaibo, debo decir que para eso me he preparado, me he formado, tengo toda la voluntad y el gran deseo de humanizar la ciudad y potenciar su desarrollo”, garantizó.

Agregó: “Voy a poner todo mi empeño en hacer de Maracaibo una ciudad amable, solidaria, muy humana. De la mano con Rosales serán muchas las cosas que lograré para mejorar la calidad de vida de todos los marabinos. Por eso es una llave perfecta. Ambos gobiernos se complementarán y con eso aceleremos los cambios necesarios para beneficiar al pueblo del Zulia y al de Maracaibo en particular”.

Compromiso

Fernández dijo que “el 10 de diciembre vamos a tener una fiesta de esperanza, una fiesta en paz, con la Constitución en la mano y con el arma más poderosa que tiene el ciudadano, que es su voto”. También comentó que su compromiso como próximo alcalde de Maracaibo será “trabajar a brazo partido con la gente”.

“La gente me dice: si no puedes resolver algo me buscas y me dices y yo te acompaño a buscar soluciones. Otros me comentan que van a estar a mi lado en la búsqueda de soluciones pero también en los reclamos, lo cual celebro. Así que ese va a ser mi proceder, trabajar junto a todos para hacer de Maracaibo una ciudad más humana, más vivible, donde mejore la calidad de vida de todos sus ciudadanos”.

Acotó: “Eso seré, un hombre que sabrá gerenciar esta ciudad para su pueblo, a quien ayudará a echar pa´lante. Juntos haremos una ciudad mejor con el apoyo de la sociedad privada, de los empresarios, de los estudiantes, de los gremios profesionales, de las universidades. Vamos a hacer una sinergia, un movimiento envolvente en la ciudad que va a iniciarse como el nacimiento de una mariposa, pero que va a desarrollar la fuerza de un huracán de cambio y de esperanza”.

