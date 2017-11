noviembre 3, 2017 - 7:41 pm

Al ritmo de ‘I want it that away’, tema de los Backstreet boys, fue recibido el venezolano José Altuve en el famoso programa de Jimmy Fallon, luego de salir campeón con los Astros de Houston en la Serie Mundial.

En el inicio de la divertida entrevista, el presentador reconoció la alegría del segunda base criollo cuando comparte en el ‘club house’ con su equipo. “Yo pienso que es por la buena química que tenemos, me siento como en familia, no somos solo jugadores. Me gusta mi equipo y lo que acabamos de lograr fue genial”, dijo.

Fallon se colocó los “ojos negros” durante su conversación con Altuve y lució una gorra de los Astros. ¿Sabían que iban a tener una gran temporada o solo sucedió?

“Cuando estuve en el ‘Spring Training’ yo miré alrededor y me dije: ok, algo va a pasar este año. Nunca vi una situación así, este es mi séptimo año en la Liga pero esta vez hubo algo un poco diferente, vi mucho talento en los jugadores y sentí que todo marchaba muy bien. Solo me dije: ok, este es el año… y así fue”, expresó Altuve, quien finalizó campeón bate de la Liga Americana con .346 de promedio.

Durante el “show”, Jimmy Fallon mostró una foto del maracayero frente al novato de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, para mostrar la diferencia de estatura. “Él (Judge) es un beisbolista muy bueno, ya todo el mundo sabe eso, pero no es solo un súper gigante, de verdad que me gusta la forma como juega. Soy un gran fan de Aaron Judge”, afirmó José Altuve.

Jimmy Fallon tocó el tema de los desastres naturales provocados por el huracán Harvey que arremetió contra Houston (Texas). “Recuerdo cuando debíamos regresar a jugar en Houston y no pudimos por el huracán, debimos volar hacia Tampa como un home club y wow, toda nuestra gente estaba siendo destruida, mi familia estaba allá y la de mis compañeros, de verdad que no fue fácil y esa una de las razones por la que conseguimos la Serie Mundial”.

“Congratulations, you are fantastic budy”, expresó Fallon al venezolano para concluir la entrevista.

Los Astros de Houston se consagraron por primera vez en las Grandes Ligas en 55 años de historia del club. José Altuve y Marwin González se unieron a la lista de venezolanos con anillo de campeón.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día