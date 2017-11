José Altuve demostró que los scouts no “se las saben todas”

noviembre 17, 2017 - 2:35 pm

“Muchas veces me rechazaron en los tryouts, ni siquiera me dejaban uniformarme y mírenme, aquí estoy disfrutando de un sueño que hoy es realidad”, dijo José Altuve.

Esas son palabras de José Altuve hoy, cuando no solo tuvo su cuarta campaña consecutiva con 200 o más hits e igual número de temporadas corridas ganando el Bate de Plata.

También ganó en 2017, el diminuto intermedista de los Astros de Houston, su tercer título de bateo en la Liga Americana. Hizo suyo el premio Hank Aaron y el segundo Luis Aparicio en años seguidos y un anillo de Serie Mundial adornará su dedo anular.

Pero aún hay más, este jueves 16 de noviembre recibió 27 de los 30 votos posibles para ganar el premio al Jugador Más Valioso del nuevo circuito, por encima de Aaron Judge, a quien ya le deparan una idolatría, en los Yankees de Nueva York, parecida a la que aún mantiene el retirado Derek Jeter.

No hay paradigmas para José Altuve

Con un 1.66 de estatura y un poco más de 60 kilogramos, José Altuve ha roto todos los paradigmas de la estampa de un pelotero que haga vida en las Mayores.

“Alexi Amarista llegó primero que yo a las Grandes Ligas, cuando lo hizo enseguida pensé que yo podría lograrlo, él me ayudó a cumplir el sueño porque abrió el camino. Cuando tenía 16 años solo pesaba 50 kilogramos, en ese momento era difícil lograr una firma, sin embargo, no bajé la cabeza y seguí. Estaré siempre agradecido con Alfredo Pedrique por confiar en mí”.

Houston firmó a José Altuve por nada, 15 mil dólares

Pues si, fue Alfredo Pedrique, para ese momento “escucha”, como se dice en el ámbito beisbolístico a los técnicos que se encargan de recomendar prospectos a los scouts que si tienen la orden de firmarlos.

Bien Alfredo Pedrique, ascendido cfomo asistente de la gerencia general de los Astros, sugirió a Omar López que le extendiera una invitación a José Altuve. Y eso fue lo único que el maracayero necesitó.

Rechazado anteriormente, Altuve jugó tan bien, que persuadió a Houston de hacerle una oferta.

“Puedo firmar a cambio de nada, no me importa”, recordó López que le dijo Altuve. “Era la primera vez que un equipo le daba una invitación”.

El infielder aceptó con ansias el bono de 15.000 dólares. Era una mínima inversión para el pelotero que es ahora. La inversión ya dio sus frutos y bastante apetitosos.

Oswaldo Guillén, Andrés Galarraga y el mismísimo Miguel Cabrera fueron puestos a un lado por un técnico, scout zuliano.

De Guillén dijo que era muy flaquito. De Galarraga que era gordo y ciego y de Cabrera que tenía un swing muy feo.

Esos tres peloteros vinierona probar suerte con las Águilas del Zulia y ni siquiera los quisieron ver en el terreno.

Altuve tuvo la suerte de que Omar López y Alfredo Pedrique miraron más sus virtudes que su supesto defecto para ese monento, su estatura de 1.66.

Y con esa dininuta estatura, José Altuve acabó co todos los prtonósticos y con el favorito de los estadounidebses de 2.01 metros, el gigantón Aaron Judge y lo que le dio fue verdedare pela de 27 por 2 votos, para un total de 405 puntos. Y en el tercer lugar con un voto terminó José Ramírez.

La bendita estatura de José Altuve

Carlos Porte, supervisor de scouts de Cascabeles y Angelinos, por más de 13 años fue uno de esos que vio al adolescente infielder, pero no lo contrató. “Altuve vivía, prácticamente, frente a mi casa”, recuerda el exjugador. “Todos los días me decía que cuándo lo chequearía. Yo le contestaba que el día que vinieran mis jefes de Estados Unidos lo veríamos. En una ocasión lo observamos y no gustó. Prácticamente, nos podía salir hasta gratis, porque él me decía que no quería nada, solo jugar pelota”, agregó.

Porte reconoce que la estatura es todo un tema a la hora de amarrar a un prospecto, inclusive en una organización como la de los Angelinos, donde firmaron a promesas como Alberto Callaspo, Álex Torres, Darwin Pérez y Alexi Amarista, quien tiene una estatura similar a la de Altuve.

“El tamaño siempre será cuestionable. Nosotros en Amarista vimos un potencial increíble, a pesar de sus dimensiones. Él sacaba la pelota del parque como un jugador grande”, dijo Porte.

Y Carlos Porte no hizo lo que si ejecutó el técnico Dennis Suárez con Alex Amarista, que falseó la estarura de éste. En el reporte, hecho para los Amgelinos de Los Angeles, puso 1.72, cuando Amarista llegaba con los pies en puntillas a 1.68.

Pero José Altuve, con su 1.66 de estatura, ahora es el Más Valioso de la Liga Americana y el principal líder del equipo campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston, y los scouts.

