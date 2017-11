Javier Zanetti: “Argentina puede hacer un gran Mundial”

noviembre 28, 2017 - 4:55 pm

Es fácil presentar las credenciales de Javier Zanetti para hablar de la selección argentina: con 145 partidos a lo largo de 17 años, es el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de la Albiceleste.

El ex lateral derecho la autoridad y la visión necesaria analizó para FIFA.com al equipo que tuvo en vilo a la Argentina futbolera durante la eliminatoria para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 pero que finalmente consiguió el boleto mundialista.

Javier, Argentina sufrió pero se clasificó para Rusia. ¿Qué análisis hace del proceso?

Fue muy complicado porque durante las eliminatorias se cambió el entrenador. Nunca es fácil cuando hay cambios. Las eliminatorias en Sudamérica siempre fueron difíciles, y esta vez también lo fueron para Argentina. Así llegamos a un momento límite, porque el último partido contra Ecuador era estar adentro o afuera del Mundial.

¿Cómo convivió con esa angustia?

Vivo en Italia, pero por la familia y los amigos, sé que el país estaba paralizado. Porque para los argentinos el fútbol es una gran pasión y el Mundial es muy importante. Por un lado estoy muy contento, pero por el otro hay cosas para corregir.

¿Le entusiasma la idea de Sampaoli?

Sí, me gusta porque tiene una idea clara, pero necesita tiempo para plasmarla. Sabe que cuenta con jugadores importantes y tiene experiencia. Eso en un Mundial es muy importante.

Habla de cambios, y un caso notorio fue el del centro delantero. En su época, Gabriel Batistuta, y después Hernán Crespo, eran los delanteros. Hoy ya no es el caso…

También hubo muchos cambios en nombres. El 9 hasta hace poco era el “Pipita” (Gonzalo Higuaín), también le tocó la oportunidad a Mauro Icardi, merecida por lo que está demostrando en el Inter. Mauro puede ser útil en la selección, pero eso no implica que Higuaín no deba estar en el plantel. Argentina tiene la suerte de contar con muchos jugadores de gran nivel: Pipita, Icardi, Dybala, Messi… Son muchas las alternativas. Ojalá puedan ir todos porque fortalecería al plantel.

¿Dónde está Argentina hoy en comparación a otros equipos como Alemania o Brasil?

Está un escalón más abajo. Ellos llevan un tiempo de trabajo juntos y lo demuestran en la cancha. Pero tenemos buenos jugadores, si se trabaja bien de acá hasta Rusia se puede hacer un gran Mundial. No va a ser fácil, pero Argentina siempre tiene ese espíritu de garra que la caracteriza, y en una Copa del Mundo eso puede ayudar mucho.

¿Alcanza con Messi?

Messi es un jugador extraordinario. Pero la diferencia la hace el grupo: los once que entran a la cancha y todos los que quedan afuera son importantes en un Mundial. Somos conscientes de que es el que hace algo distinto en cualquier momento, que desequilibra y hace la diferencia. Pero Sampaoli debe trabajar en encontrar alternativas.

