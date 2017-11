De Interés: el apego de esperar agradecimiento (María Elena Araujo Torres)

noviembre 16, 2017 - 1:13 pm

Muchos coinciden en que es mejor no esperar nada de nadie. Esto sería una especie de mantra para contrarrestar la tristeza, el dolor o la rabia que pueda generar la espera de agradecimiento -o al menos de respeto- por parte de familiares, amigos o conocidos.

El caso es que cuando se hace un favor, se brinda apoyo o sencillamente se contribuye a facilitarles beneficios a otras personas, la mayoría de la gente suele suponer que sus gestos redundaran al menos en el respeto por las personas en cuestión. Y abundan casos en que no es precisamente ese efecto el que se genera. Lo peor es que con frecuencia ocurre lo contrario, para mayor pesar de quien espera lo mejor.

Se suele calificar a las personas en cuestión con términos desagradables, de manera errada, porque usualmente el problema de conducta es precisamente de quien se jacta de haber hecho el favor o la condescendencia para ayudar a los demás, porque precisamente quienes están dispuestos a brindar manos solidarias son quienes deben hacerse un análisis, una introspección.

Uno de los mayores factores es el apego. Estamos apegados a las conductas preestablecidas, a los procedimientos que consideramos justos o injustos, a exigir de otras personas las respuestas que creemos deben darnos. Y es precisamente el apego a esas creencias lo que nos hace entristecer, molestarnos o sentirnos con desagrado. No es lo buena o mala que pueda ser la otra persona, es el apego que tenemos a lo establecido, al establishment.

Indica entonces que en vez de andar refunfuñando la maldad del mundo más bien es importante – y hasta un deber para nuestra salud mental y de todo tipo- intentar aprender a dejar ese tipo de apego, nocivo para nosotros y quienes nos rodeen. Porque para nadie es grato estar rodeado de gente quejumbrosa respecto al comportamiento de los demás.

Más que quejarnos deberíamos preguntarnos por qué nos afecta dejar de recibir las respuestas que esperamos. ¿Es que acaso nuestra paz depende de las acciones o comportamientos del prójimo? ¿Apoyamos a otras personas con el propósito final de recibir retribución ya sea material o emocional? Y si es así, para qué. Es interesante plantearse estas interrogantes para ir develando esas dependencias emocionales que nos producen los nocivos apegos.

Una de las peores situaciones es que solemos ubicarnos en el papel de víctimas, de buenos, sin considerar las veces que hemos estado en la otra orilla, cuando somos quienes pasamos por desagradecidos, aunque creamos que jamás lo hemos hecho. Cuántas veces hemos creído que nos merecemos todo sin ofrecer a cambio la retribución o agradecimiento que exigimos de los demás. Hay que ser honesto y reflexionar acerca de esta verdad verdadera. Hasta en detalles más nimios lo hemos hecho.

Lo mejor es dejar de andar por la vida esperando agradecimientos ante cada movimiento que realizamos. Eso es apego. Es más importante deslastrarse de esas cargas emocionales tan pesadas ante la tranquilidad o la paz. Y aunque suene trillado, ejecutar con conductas y acciones esos dichos tan verdaderos como: “has el bien sin mirar a quién”, “dar sin esperar nada a cambio”. Es parte del verdadero amor, parte de la paz.

María Elena Araujo Torres