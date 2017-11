“Ibrahimovic parece fanfarrón pero es un fenómeno”, dije Marcos Rojo

noviembre 28, 2017 - 1:17 pm

El defensa argentino del Manchester United, Marcos Rojo, recuperado ya de su lesión, sueña con que Jorge Sampaoli piense en él para el Mundial de Rusia 2018.

Rojo entrena ya con normalidad y sus ganas de jugar son tantas que hasta José Mourinho tiene que pedirle muy seguido en los entrenamientos que se tranquilice y no emplee con tanta intensidad. A él y a su compañero Zlatan Ibrahimovic.

“Mourinho siempre nos dice a los dos que juguemos tranquilos porque Ibra y yo nos matamos a patadas“, reconoció el argentino en una entrevista con el programa “De fútbol se habla así”.

Sobre el delantero escandinavo comentó que su personalidad puede engañar a quien no le conozca: “Es un personaje increíble. Para el que no lo conoce parece un fanfarrón, pero es un fenómeno. Es una bestia que va para adelante y quiere ganar todo”.

Ilusionado

Con la llegada de Sampaoli a la Albiceleste, Marcos Rojo ha recuperado la ilusión de regresar a la selección: “Hay un técnico nuevo y aún no ha podido conocerme. Algo habré hecho bien en la selección como para seguir recibiendo cariño y que estén mostrando tanto interés cuando puedo volver a tener una oportunidad, que es lo que más quiero”. pero antes, claro, “tengo que ganarme un puesto en mi equipo”.

Rojo, que mantiene una muy buena relación con Ibrahimovic, le ha dicho al sueco que “ahora que su país se ha clasificado para el Mundial iba a tener ganas de ir. “Él me dice que no, pero no sé… par mí tiene que ir”.

Agencias//Noticia al Día