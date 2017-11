Un 16 de noviembre nació José Saramago, periodista y escritor portugués

noviembre 16, 2017 - 5:00 am

José de Sousa Saramago (Azinhaga, Santarém, Portugal, 16 de noviembre de 1922 – Tías, Lanzarote, España, 18 de junio de 2010) fue un escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués, que vio la luz un día como hoy en 1922.

Su primer acercamiento a la literatura fue en el año 1944, cuando comenzó a escribir su primera novela, “Tierra de pecado”. Esta fue publicada en 1947, pero no tuvo mucho éxito. Poco tiempo después escribió una segunda novela, “Claraboya”, que fue publicada recién en 2012, dos años después de su muerte.

En los siguientes veinte años, Saramago no se dedicó a la literatura. El autor ganó notoriedad en el año 1980 con “Levantado do chão”, considerada su primera gran novela. Dos años después publica su segundo éxito, “Memorial do convento”. En 1991, su libro “El Evangelio según Jesucristo” es censurado por el gobierno portugués. Este controvertido hecho lo lanza a la fama, sin embargo, el escritor se exilia en la isla de Lanzarote como modo de protesta. Otras de sus reconocidas obras son “Ensayo sobre la ceguera” (1995), adaptada al cine en 2008, y “Todos los nombres” (1997).

En 1998, José Saramago gana el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor de habla portuguesa en obtener este premio.

Falleció a los 87 años, el día 18 de junio de 2010, en su residencia de la localidad de Tías (Lanzarote, Las Palmas), a causa de una leucemia crónica que derivó en un fallo multiorgánico. Había hablado con su esposa y pasado una noche tranquila. Saramago escribió hasta el final de su vida, pues se dice que llevaba 30 páginas de una próxima novela.

Las cenizas del novelista portugués fueron depositadas el 18 de junio del 2011 al pie de un olivo centenario, traído de su pueblo natal y trasplantado en el Campo das Cebolas frente a la Fundación José Saramago Casa dos Bicos de Lisboa, al cumplirse el primer aniversario de su muerte.

