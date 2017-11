Hoy es Día Mundial del Niño Prematuro

noviembre 17, 2017 - 5:00 am

La Organización Mundial de la Salud conmemora el 17 de noviembre el Día Mundial del Niño Prematuro.

Día Mundial del Niño Prematuro

El Día Mundial del Niño Prematuro se conmemora con actos y actividades que pretenden atraer la atención hacia el problema mundial del parto prematuro, la principal causa de mortalidad neonatal y la segunda causa de mortalidad infantil en el mundo.

En 2012, la OMS y sus entidades asociadas publicaron Born Too Soon: The Global Action Report on Preterm Birth, que presenta por primera vez estimaciones de nacimientos prematuros por países. Se estima que cada año 15 millones de bebés nacen de forma prematura, antes de que se hayan cumplido las 37 semanas de gestación, y que cada año mueren 1,1 millones de bebés prematuros.

Wikipedia