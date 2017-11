Nacieron un 7 de noviembre, Marie Curie, Venancio Pulgar y Trotski: También se conmemora el fallecimiento de Maisanta

noviembre 7, 2017 - 3:59 am

07 de noviembre de 1823: toma de Puerto Cabello. Entre el 7 y 8 de noviembre es tomado heroicamente por José Antonio Páez el castillo de Puerto Cabello, último reducto de una facción realista que no aceptó las condiciones de la capitulación firmada por Francisco Tomás Morales el 03 de agosto de 1823, después de la gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo.

07 de noviembre de 1828: sentencia de muerte a los implicados en el atentado contra el Libertador conocido como La Noche Septembrina. Al concluir el proceso contra los implicados en el intento de asesinar al Libertador el 25 de septiembre de 1828 en Bogotá, correspondió al General Rafael Urdaneta, Juez de la causa, dictar sentencia de muerte a varios de los conjurados, entre ellos al general Francisco de Paula Santander. Sobre este asunto escribe al general Mariano Montilla: “U. habrá visto que he cargado con toda la conspiración, y que si yo no lo hubiera hecho, se habrían quedado impune todos los criminales… Yo he condenado a muerte arreglándome al proceso”.

07 de noviembre de 1831: abolición de la trata de negros en Brasil. A partir de este día se declara “ilegal” el tráfico de negros en el país suramericano. El tráfico de esclavos africanos o trata de negros es iniciado por los árabes durante el siglo VII y convertido por los países europeos en un negocio triangular a gran escala durante la época colonial. El resultado fue la devastación del continente africano, originándose el abandono de la agricultura y la detención del progreso de regiones enteras al despoblarse de hombres y mujeres en edad productiva.

07 de noviembre de 1837: nacimiento de Venancio Pulgar. En Maracaibo, nace el militar, político y diplomático conocido como el “Nieto de la Chinita”. Caudillo zuliano del siglo XIX, de acciones controversiales que apoyó el bando centralista durante la Guerra Federal, en 1862, se enfrentó a una revuelta local en contra del gobierno de Páez, restableciendo el orden legal en Maracaibo.

Posteriormente, en 1863, Jorge Sutherland lo incita a unirse al bando federalista insistiendo en la autonomía fiscal y política para el Zulia, proclamada el 20 de marzo del mismo año. La Federación en el Zulia conto con Sutherland de gobernador civil y, Pulgar Jefe de Armas y Comandante General del Ejército en Maracaibo, con el rango de General en Jefe.

07 de noviembre de 1867: nacimiento de Marie Curie. En Varsovia, Polonia, nace María Salomeo Skłodowska Curie, química polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radiactividad, siendo la primera mujer en ejercer el cargo de profesora en la Universidad de París. Por su actividad científica recibió varios reconocimientos; entre ellos el Premio Nobel de Física en 1903 compartido con su esposo Pierre Curie y con el físico Henri Becquerel; en 1911 es nuevamente galardonada con el Premio Nobel de Química.

07 de Noviembre de 1874: inauguración de la estatua Ecuestre del Libertador, Simón Bolívar. En el marco de una gran celebración pública entorno a la cual se juntaron diversos intereses, la ciudad de Caracas se engalana para festejar tan importante hecho. La Plaza Bolívar fue el escenario principal para lucir la majestuosa estatua; además, el uso por vez primera en la ciudad de aparatos eléctricos

La obra en bronce y cobre mide un poco más de 4 mts. de altura y representa al Libertador en su caballo erguido sobre sus patas traseras. La estatua es una réplica de la que se encuentra ubicada en Lima, elaborada por el escultor Adamo Tadolini. Sin embargo, el escultor de la réplica ubicada en Caracas fue Escipión Tadolini, hijo del primero.

07 de noviembre de 1879: nacimiento de León Bronstein “Trotski”. En Yanovka, Ucrania, nace este político y revolucionario ruso de origen judío. Estudió Derecho en la Universidad de Odessa. Participó desde joven en la oposición clandestina contra el régimen autocrático de los zares, organizando una Liga Obrera del Sur de Rusia, 1897.

Aunque inicialmente simpatizó con los mencheviques y tuvo disputas ideológicas y personales con el líder bolchevique, Vladímir Lenin, Trotski se convierte en uno de los principales organizadores de la Revolución de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en Rusia en noviembre de 1917.

07 de noviembre de 1917: Vladímir Ilich Uliánov, Lenin arriba al poder en Rusia. Una vez derrocado el régimen zarista, el Zar Nicolás II abandona el poder y se instaura el gobierno provisional de carácter revolucionario y progresista. Lenin

Como político Lenin tuvo destacada actuación: en Ginebra durante su exilio junto a Plejanov colaboro en el periódico Iskra; en 1902 publica una de sus obras más importantes Que Hacer, en la que defendió la posibilidad de un triunfo revolucionario en Rusia, con una vanguardia socialista al frente

Desde 1918 tuvo la responsabilidad de sustentar y defender la instauración del primer estado socialista de la Historia

07 de noviembre de 1924: fallecimiento de Pedro Pérez Delgado. Prisionero desde 1922, fallece en el Castillo Libertador de Puerto Cabello el soldado revolucionario antigomecista mejor conocido como Maisanta o el Americano.

De origen humilde, realizó sus estudios de primaria en Barquisimeto y su carrera militar a los 16 años de edad, uniéndose a la insurrección del general José Manuel Hernández, “el mocho”, conocida como la Revolución de Queipa. En 1898, participa en el combate de la Mata Carmelera, donde muere Joaquín Crespo. La exclamación “Mai Santa” (Madre Santa) que suele utilizar, le confiere uno de los apodos con el cual es conocido. Su figura de caudillo popular ha inspirado numerosos corridos, uno de ellos escrito por Andrés Eloy Blanco.

07 de noviembre de 1968: fallecimiento de Ramón Díaz Sánchez. En la ciudad de Caracas, fallece quien fuera uno de los más destacados hombres de la literatura e historia en la Venezuela de mediados del siglo XX. En 1928, funda en Maracaibo el grupo Seremos; a su vez, colabora con las publicaciones editadas en Caracas Fantoches, El Heraldo, El Universal y El Nacional. También, es conocido por sus novelas Mene, 1936; Cumboto, 1950; Casandra, 1957 y Borburata, 1960. Con su obra irrumpe la temática del petróleo en la narrativa de su país

07 de noviembre de 1986: inauguración de la Presa Gurí, hoy Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Ubicada en el estado Bolívar, al suroeste de Venezuela, en el cañón de Necuima, 100, lleva el nombre Central Hidroeléctrica Simón Bolívar desde el año 2006. Esta central hidroeléctrica es la segunda mayor importancia de América, pudiendo considerarse la primera entre las que se encuentran en un solo país, ya que la de Itaipú está ubicada entre Brasil y Paraguay. Este complejo hidroeléctrico suministra el 80% de la energía que se consume en el país. Entre sus afluentes más importantes están el río Caroní y la Cuenca el río Paragua.

Noticia al Día