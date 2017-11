Hercon: 94,1% de los venezolanos usarán aguinaldos para comprar comida

noviembre 13, 2017 - 11:56 am

La encuestadora Hercon reveló este lunes que, en su más reciente estudio, el 94,1% de los venezolanos utilizarán sus aguinaldos o utilidades para comprar alimentos durante estas navidades, mientras que las opciones de ahorrar, viajar, comprar ropa, zapatos no pasan del 1%, a excepción de “otras” que apuntó un 1,5% de las personas consultadas.

Con mil encuestas telefónicas realizadas a nivel nacional, entre el 1 y el 10 de noviembre de 2017, a personas que aseguraron estar inscritas en el Registro Electoral, Hercon publicó que el 85,2% de los venezolanos no cree que la situación del país pueda mejorar en el futuro.

En este punto, solo 13,2% sí cree que mejorarán y 1,4% no contestó. Para el 73,1% de la población encuestada, la solución es que “Nicolás Maduro debe salir cuanto antes del poder central”, mientras que 20,1% considera que el Presidente debe mantenerse en Miraflores hasta el 2018 y solo el 0,7% quiere que el mandatario sea “eterno”. El 5,1% restante no sabe o no respondió la pregunta.

“¿Usted cree que presidente Nicolás Maduro es líder que necesita el país para salir de la actual crisis económica, política y social…?”, el 71,5% contestó “No creo”, el 21,3% “Si creo” y el 7,1% no respondió.

Elecciones municipales

La encuestadora agregó que 45% de los encuestados manifestó estar “muy dispuesto” a participar en las próximas elecciones municipales, mientras que 5,5% “algo dispuesto”, el 40,0% “nada dispuesto”, y el 9,4% no contestó.

Globovisión