Henry Ramos Allup: Con insultos no se gana, se gana con votos

noviembre 30, 2017 - 2:21 pm

Henry Ramos Allup, coordinador nacional de Acción Democrática (AD), indicó este jueves 30 de noviembre que con “insultos no se gana, se gana con votos”

En una rueda de prensa al aire libre en El Mirador de Los Morros, ubicado en Petare, estado Miranda, aseveró que es importante elegir un Gobierno que resuelva los problemas del país, donde seguró que no se puede pensar en un partido político.

A su vez, comentó que lo fundamental es hablarle al pueblo de las soluciones concretas que “proponemos”, porque a su juicio, de las conversaciones con las personas “se aprenden mucho”.

En ese sentido, expresó que el éxito de su tolda político -AD- no se debe a la “providencia” sino al trabajo de muchos de los venezolanos. “Los adecos siempre estaremos en campaña, por una idea, por una candidatura. No tenemos de que avergonzarnos, no tenemos razones para estar encastrados” dijo.

2001