Héctor Reyes celebró 10 años de manejo artístico

noviembre 28, 2017 - 3:55 pm

Detrás de cada artista siempre hay un buen manager. El mundo musical siempre está llevo de personas que trabajan tras bastidores para ofrecerle al público espectáculos de excelente calidad.



Este es el caso de Héctor Reyes quien desde hace una década se encarga de producir eventos y trabajar con el manejo artístico.

El productor​ marabino, ha tenido la oportunidad de trabajar en eventos como: el musical the Man in the Mirror, tributo a Michael Jackson, el concierto que lleva el mismo nombre y Elio el dragón y Fantasías invernales. ” Hacer teatro musical en el país requiere de mucha pasión pero sobre todo de mucho compromiso y dedicación para que todo pueda darse de la mejor manera”.

Esta labor ha sido galardonada en dos ocasiones la primera Con el premio Estrella de Venezuela 2015 al mejor manager y Mara de Oro 2016 mismo renglón.

Reyes ha tenido la oportunidad de manejar agrupaciones cómo: Oublie One, La klave entre otros. Actualmente continúa trabajando de la mano del músico Carlos Julio Vílchez, con quién está preparando una gira de conciertos con The Man in the Mirror.

Nota de prensa