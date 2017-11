noviembre 16, 2017 - 10:32 am

Jimmy Wales creó la enciclopedia más grande y consultada de todos los tiempos con la intención de que cada persona en el mundo tuviera libre acceso al conocimiento, Wikipedia.

Según escribieron su página de Wikipedia, Jimmy Wales nació en Alabama, Estados Unidos, el 7 de agosto de 1966. Su segundo nombre es Donal, vive en Londres con su tercera esposa, y tiene tres hijas. Le dicen Jimbo, es ateo y no es cierto que le guste jugar ajedrez, como alguien publicó una vez. Es empresario, bloguero e informático teórico; está entre las 100 personas más influyentes del mundo, pero aun así no es millonario.

En 2001 –junto a Larry Sanger– creó esta enciclopedia digital, libre y colaborativa que ya tiene 46 millones de artículos y una enorme comunidad de voluntarios que edita sus contenidos en 300 idiomas distintos. Actualmente, preside la Fundación Wikimedia, organización sin ánimo de lucro que cree en la construcción conjunta de saberes y reúne proyectos como Wikinoticias, Wikiquote y Wikilibros.

SEMANA: ¿Cómo la idea de crear una enciclopedia gratis y de libre acceso cambió el conocimiento en el siglo XXI?

Jimmy Wales: Uno de los grandes impactos que logramos fue un mayor entendimiento de que hay personas talentosas con conocimientos que pueden compartir. También que hay gente buena, que quiere hacer lo correcto: es un mensaje muy inspirador y así logramos construir una maravillosa comunidad de voluntarios.

SEMANA: Lo que es hoy Wikipedia ¿era parte de la idea original?

J.W.: La visión original nunca ha cambiado. Teníamos una tarea muy sencilla ante nosotros: imaginar un mundo en el que cada persona tuviera libre acceso al conocimiento. Siempre pensé que Wikipedia podría ser grande, pero ahora sé que es una parte fundamental del mundo de hoy.

SEMANA: Antes de Wikipedia, existió Nupedia. ¿Qué falló ahí?

J.W.: Nupedia tenía la misma visión de una enciclopedia gratuita, pero yo no entendía cómo construir una comunidad y tampoco sabía cómo empoderar a la gente para que trabaje por este fin. Comenzó con un modelo muy opuesto, con controles de acceso que solo te permitían contribuir si algunos datos de tu hoja de vida corroboraran que estabas capacitado para hacerlo. Había un proceso largo para publicar. Y por más de que a muchos les gustó el concepto por el cual estábamos trabajando, no era algo divertido para los voluntarios.

SEMANA: ¿Qué significa wiki?

J.W.: wiki viene de una palabra hawaianna -wikiwiki- que significa rápido. Wiki es un sitio web que cualquiera puede editar, es una plataforma de colaboración rápida y abierta.

SEMANA: Que todos los contenidos puedan ser editados a nivel mundial es un arma de doble filo: por un lado, se cubren muchas áreas de conocimiento, pero por el otro, se corre el riesgo de no saber qué tan fiables son las fuentes. ¿Cómo hacen para verificar la veracidad de la información?

J.W.: Este es un proceso realmente abierto, todavía imperfecto, que depende de dos cosas: en primer lugar, de asegurar que la comunidad tenga todas las herramientas para controlar los cambios y responder rápidamente en caso de que alguien ponga algo que está mal. Pero, posiblemente, lo más importante es que logramos construir una comunidad con personas que comparten un conjunto de valores en virtud de hacer las cosas bien y de hablar con la verdad, de una manera simple y sin agenda.

SEMANA: Es común escuchar que “Wikipedia hace vagos a los estudiantes”. Y aunque todos la consultan, todavía es políticamente incorrecto para un académico confiar en sus contenidos. ¿Cree realmente que su existencia pone en riesgo la capacidad investigativa del hombre?

J.W.: No. Nos hemos dado cuenta que los académicos están muy contentos con Wikipedia e insisten en que debería usarse de la manera correcta. Siempre decimos que no se debería citar a Wikipedia en un ensayo académico. No es cuestión de calidad, sino de saber cuál es el papel que debe jugar una enciclopedia en el proceso de investigación: la enciclopedia es para obtener un contexto, para orientarse. Recurrir solo a ella en un nivel universitario, ciertamente, no es suficiente. Wikipedia es un gran punto de partida, pero casi nunca es el punto final.

SEMANA: ¿Si no está en Wikipedia no existe?

J.W.: Eso no es cierto, de ninguna manera. Hay muchas cucharas en mi cocina, pero nada que decir sobre ellas, por ejemplo. En términos de cosas importantes todavía sentimos que hay mucho que está poco documentado y ese siempre será el caso. Lo increíble es que a veces crees que no encontrarás algo en Wikipedia ¡y sí está! Y eso es un deleite porque logramos un alcance mucho mayor al de una enciclopedia tradicional.

SEMANA: ¿Alguna vez ha comenzado un artículo usted mismo?

J.W.: Sí, lo he hecho. Hace poco comencé uno sobre un funcionario de la agencia de transporte local de Londres. Escuché de este hombre en las noticias porque es posible que prohíban Uber. Me interesó el tema y no encontré nada de él en Wikipedia así que investigué y empecé una pequeña entrada.

SEMANA: ¿Cuál es la edición más curiosa que alguien ha hecho acerca de su biografía en Wikipedia?

J.W.: Una vez, alguien puso en la introducción que me gustaba jugar ajedrez en mi tiempo libre. Lo corregimos rápidamente, pero durante el tiempo que eso estuvo ahí una revista estadounidense lo vio y -sin preguntarme ni corroborar la información- lo publicó. Así que ahora está en la revista e, incluso, alguien trató de incluir eso como una referencia en la página de Wikipedia.

SEMANA: En varias ocasiones, usted ha dicho que Wikipedia basa su funcionamiento en el principio de la neutralidad, más que en el de la verdad. ¿Eso qué quiere decir y cómo se ve en la práctica?

J.W.: Sí creo que operamos bajo el principio de la verdad. Sin embargo, en muchos casos no le compete a Wikipedia tomar partido en medio controversias y decir qué es cierto y qué no. En cambio, lo que tratamos de hacer es presentar todos los argumentos respetables y luego dejar que el lector decida. Cuando yo voy y consulto una enciclopedia esto es muy importante: porque no quiero leer una perspectiva adoctrinada, quiero aprender sobre todos los puntos de vista y quiero entender por qué la gente cree en lo que cree. Para eso son las enciclopedias.

SEMANA: Cuando Kerry y Bush se enfrentaron en las elecciones de 2004 surgió una ’guerra de ediciones’ que llevó a Wikipedia a bloquear esta función. ¿En qué otros casos hacen esto?

J.W.: Esto funciona así: cada vez que vemos una pelea en Wikipedia, un debate que comienza a ser inútil y que la gente se enoja, los administradores bloquean la página temporalmente para edición. También hacemos eso cuando vemos que mucha gente de afuera trata de empujar una agenda. Es muy normal que pase no solo en elecciones presidenciales. Y te sorprendería saber el tipo de cosas por las cuales la gente se enfrenta apasionadamente: puede ser algo como el nombre de un río en Polonia o una noticia.

SEMANA: En términos de búsqueda ¿qué le hace falta a Wikipedia por desarrollar?

J.W.: Nos encantaría tener más donantes y también más contribuyentes femeninos. Una de las cosas que vemos en los estudios es que los autores masculinos de novela tienen mejor cobertura que las autores femeninas. Otra debilidad en Wikipedia es la cobertura de empresas que son muy aburridas: si se trata de una empresa famosa, con la cual los consumidores están familiarizados, como Apple o General Motors, entonces está bien desarrollada. No sucede lo mismo cuando se trata de una con la cual la gente no interactúa.

SEMANA: ¿Cuál ha sido la mejor idea de su vida? ¿Y la peor?

J.W.: mi mejor idea y mi peor idea son la misma: convertir a Wikipedia en una organización sin ánimo de lucro. Digo esto como una broma porque, de alguna manera, la gente piensa que pude ser millonario y no lo hice. Pero la verdad es que es la mejor idea que he tenido, ya que esto le permite a Wikipedia ser esa parte intelectual independiente de la infraestructura del mundo, de una manera en la que sería muy difícil hacer una estructura de lucro. Y estoy orgulloso por eso.

SEMANA: ¿Cómo se sostiene Wikipedia?

J.W.: La mayor parte del dinero proviene de pequeñas donaciones. Y eso le permite a nuestra comunidad tener un sentido fuerte de independencia intelectual. No dependemos de un donante mayor, lo que significa que nadie puede empujarnos a cambiar la información por un interés. Los pequeños contribuyentes nos ayudan a mantenernos enfocados en nuestra misión.

