noviembre 22, 2017 - 4:49 pm

Una carrera política corta pero intensa, le permitió al candidato a la alcaldía de San Francisco por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Gustavo Fernández, poner sus ojos en un municipio que “había sido electoralmente crítico para la oposición” pero que piensa conquistar con votos en las elecciones municipales el próximo 10 de diciembre para devolverle a los ciudadanos una ciudad de futuro.

“En San Francisco despertó el interés por participar y votar. Estoy convencido que va a salir una avalancha de ciudadanos que van a evitar cualquier intención de ventajismo del Consejo Nacional Electoral por torcer la voluntad popular (…) Hay que votar porque estoy obligado a que construyamos juntos el futuro”, recalcó.

Fernández, de 51 años, quien es locutor, periodista y abogado ahora quiere ser alcalde de la ciudad que lo vio crecer. Nació en la parroquia San Francisco, entre el barrio San Ramón y el barrio San Luis. Su nombre como candidato al municipio sureño no aparecerá en el partido de la tarjeta naranja en el que “cocino por cuatro años” su candidatura, pero hoy puede ver su sueño realizarse gracias al partido Un Nuevo Tiempo, que le dio la bienvenida en la cruzada por “recuperar y defender los espacios”.

En una visita a Noticia al Día, el candidato opositor, Gustavo Fernández, manifestó que va a conquistar a San Francisco con votos, para salir de un gobierno municipal rechazado por sus habitantes. “Pusimos los ojos en San Francisco, porque ha caído en manos de los que los sanfranciscanos rechazamos, de gente que no gobierna pero si chantajea, presiona, amedrenta, agrede y detiene de manera arbitraria. Es oportuno y necesario salir a la conquista de la alcaldía de San Francisco, este es un proyecto que tiene cuatro años cocinándose en mi mente y la del equipo que me acompaña”.

Una ciudad limpia, segura, donde se atenderá el problema del desabastecimiento de alimentos, y recuperar el transporte público del municipio San Francisco, es lo que ofrece Gustavo Fernández de resultar electo alcalde el 10 de diciembre.

“El principal problema que tiene San Francisco es el desabastecimiento de alimentos, la hambruna que padece Venezuela, y que no escapa el Zulia y nuestro municipio (…) yo he propuesto que en los primeros 30 días de gobierno haremos jornadas de alimentación subsidiadas con los recursos del municipio. A largo plazo el equipo que me acompaña me ha propuesto la construcción de un mercado parroquial popular, subsidiado por la alcaldía de San Francisco con precios alcanzables para todos los habitantes”, expresó Fernández.

Asimismo, reconoce que el problema del abastecimiento de alimentos es un problema nacional, pero está consiente que con el apoyo del candidato a la Gobernación del Zulia, Manuel Rosales, podrá aportar en buscar soluciones.

“Aunque no es una competencia municipal, es una responsabilidad que tiene la autoridad más cercana al ciudadano, nosotros tenemos conversaciones con el que va a convertirse en el próximo gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, para unir esfuerzos. Tenemos que comenzar a colocar programas sociales, como mercados populares que beneficie a las familias y subsidiando alimentos y medicinas”, recalcó el aspirante a la alcaldía de San Francisco.

Por su parte, Fernández deploró que el municipio actualmente este sumergido en la basura, prometiendo una ciudad limpia, que dignifique a sus ciudadanos y policías. “San Francisco es un basurero a cielo abierto y la autoridad municipal actual no hace nada concreto para buscar respuestas a un problema que se ha agudizado (…) yo quiero para San Francisco una ciudad limpia, que dignifique a la policía municipal, a sus ciudadanos y resolver el tema del transporte público”.

En este sentido, explicó que “hoy San Francisco goza de los peores servicios de transporte público. La flota de unidades privadas se ha ido deteriorando y convertido en un cementerio al igual que las unidades manejadas por la autoridad pública, yo creo que hay que invertir importantes recursos para dotar de unidades de transporte al municipio manejado con criterios privados, con apoyo de la administración pública”.

Igualmente, Fernández destacó que está consciente de que se enfrenta en unas elecciones a un Gobierno que podría quitarle competencias al municipio de ser electo por los ciudadanos un alcalde opositor. “Uno está jugando contra un Gobierno poco democrático, nosotros tenemos que ir hacia adelante, presionando al gobierno y no viviendo sobre supuestos de que nos van a quitar las competencias”.

El candidato, reveló su principal preocupación cuando decidió inscribir su candidatura: “Cuando nos inscribimos en este proceso, la preocupación primaria que le dije a Manuel Rosales era que teníamos que vencer el fenómeno de la abstención, pero por los resultados en las últimas encuestas, más que preocuparnos en los abstencionistas nos preocupamos por el desánimo electoral, pero de manera progresiva y sostenida hemos ido venciendo este fenómeno”.

Fernández sobre su expulsión de la tolda naranja

Gustavo Fernández fue expulsado por la dirección regional del partido Voluntad Popular, tras decidir participar en las elecciones municipales como candidato a la alcaldía de San Francisco. Fue el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) que le dio la bienvenida a sus filas para inscribir su nombre en el partido de “la casita azul”.

“Yo no tendré el apoyo de la tarjeta de Voluntad Popular, pero si tengo el apoyo de toda la estructura de ese partido. Cuando yo fui víctima de una injusta expulsión, la estructura de las siete parroquias de San Francisco se quedaron para acompañarme en esta cruzada por la conquista”, recalcó el candidato.

Voluntad Popular ha ratificado la posición junto a otros partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de no participar en las elecciones municipales y de gobernador en el estado Zulia, hasta tanto existan “condiciones electorales” adecuadas.

“Estoy convencido porque he recibido afecto y acompañamiento aunque no público, pero si en privado de gente que forma parte de la dirección regional de Voluntad Popular, que están identificados no solo con el proyecto que represento, sino también con el momento histórico que vivimos”, aseguró.

Asimismo, destacó que trabaja para buscar cambios y debilitar el Gobierno del presidente de la República. “Es indiscutible que la lucha no ha sido fácil, Voluntad Popular es un partido de hombres y mujeres irreverentes, porque son y hemos sido muy frontales frente al Gobierno y eso ha sembrado en nosotros la necesidad de buscar un cambio desde abajo hacia arriba, ir socavando las fuerzas y espacios que son ocupados hoy por el Gobierno de Maduro para ir debilitando esa estructura de poder”.

En este sentido, Fernández agradeció el partido opositor azul por confiar en él para que San Francisco sea una ciudad de futuro. “La gente que primero se me acercó ante mi decisión de salir a defender el municipio San Francisco, fue un Nuevo Tiempo, luego surgieron otros como Movimiento al Socialismo y Copei (…) Indiscutiblemente Un Nuevo Tiempo es una gran fuerza en el estado zulia, por su organización electoral, le agradezco a Manuel Rosales, a la estructura regional y municipal que entre muchas opciones escogieron la mia para que yo fuera su abanderado”.

Experiencia Política

El candidato opositor a la alcaldía de San Francisco por el partido Un Nuevo Tiempo, explicó que su “carrera política es bastante corta”, iniciando en el año 2010, cuando le tocó al sector democrático enfrentar las elecciones parlamentarias, en ese momento un grupo de ciudadanos de San Francisco se le acercó pidiéndole que presentará su nombre a la consideración del electorado, porque las figuras políticas en esos momentos no mostraban interés en presentar sus opciones.

“Yo decidí presentar mi nombre y recorrí San Francisco junto a Julio Montoya para ser diputados de la Asamblea Nacional, cuando el municipio, en el mapa político electoral era considerado uno de los 55 territorios más críticos electoralmente hablando para la oposición. Nos empeñamos, juntamos esfuerzos, iniciamos una cruzada acompañado de todos los partidos políticos de la oposición y logramos un contundente triunfo en el año 2010, desde allí comenzó mi andar en la política”, recordó el candidato.

Freddy Enrique Rozo / @freddyenriqVzla

Noticia al Día