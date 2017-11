noviembre 1, 2017 - 1:08 pm

Este miércoles, desde la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (Apuz), el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, acompañado de diputados, líderes políticos opositores, y del ex gobernador del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, en un acto denominado “Venezuela está primero”, ratificó la posición de su partido de no participar en las elecciones municipales por “no haber condiciones”, y expresó que esta “lucha no es por un cargo, es por cambiar a Venezuela”.

Asimismo, hizo referencia a la decisión del ex gobernador electo del Zulia de no juramentarse ante la ANC. “Juan Pablo Guanipa no se arrodilló ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque el Zulia jamás se va arrodillar a una dictadura”, dijo Guevara.

Añadió, que la gobernadora encargada del estado Zulia, no tiene “el reconocimiento de un pueblo”, y aseguró que “de nada vale ser gobernador si no tienes el poder del pueblo”.

“Fue una muestra de dignidad ante el país y ante el mundo lo que hizo Juan Pablo”.

“Guanipa usted es un héroe nacional”, sentenció Guevara.

