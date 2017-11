Guardia Civil española dispara contra un hombre que gritó “Alá es grande”

noviembre 18, 2017 - 9:49 am

Un individuo de aspecto magrebí, cuya nacionalidad aún no ha trascendido, ha resultado herido la madrugada de este sábado por disparos realizados por agentes de la Guardia Civil y se cree que también de los Mossos d’Esquadra en el puesto fronterizo de La Junquera (Gerona), según han confirmado fuentes policiales a ABC.

Los hechos ocurrieron pasada la una de la madrugada en un punto de verificación próximo al citado puesto cuando tres agentes de la Guardia Civil dieron el alto a un coche ocupado por tres pasajeros (dos hombres y una mujer) de aspecto magrebí.

En el momento en que los funcionarios se disponían a identificarlos y a revisar el vehículo, uno de los varones empezó a hacer aspavientos y a acercarse a los agentes al grito de «Alá es grande». Otros compañeros de Policía Nacional y de la comisaría de los Mossos d’Esquadra, situada en ese punto, acudieron en apoyo de los agentes.

Tras hacerle unos y otros insistentes peticiones para que cesara esa actitud, alguno de los funcionarios realizó disparos intimidatorios al aire, pero el individuo hizo caso omiso. Al menos uno de los guardias civiles le disparó (al parecer también hubo otros disparos de algún mosso, aunque esta información no ha sido verificada por completo). Como resultado de estos disparos, el varón resultó herido en una pierna y en la cadera. Las lesiones no revisten «especial gravedad», según fuentes oficiales. No se sabe aún con certeza si algún Policía nacional también efectuó algún disparo.

El herido fue trasladado a un centro de salud y sus dos acompañantes detenidos. Efectivos de los Tedax, Policía Judicial y agentes de Información se trasladaron de inmediato al lugar del suceso. En el coche no se halló dinero ni droga ni material explosivo y, según las fuentes consultadas, el herido no tiene relación con redes islamistas. No es la primera vez que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen que enfrentarse a una situación similar en los últimos meses. España continúa en nivel de alerta 4. Ayer precisamente se cumplieron tres meses de los atentados de Las Ramblas.

ABC