noviembre 14, 2017 - 9:10 pm

El excandidato a la Gobernación por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, consideró que hay miembros de la Mesa de la Unidad Democrática que se acercan al gobierno y hace acuerdos, por lo que señaló que de ser así, cada dirigente tiene que tomar su camino.

“Hay gente en la MUD que se acerca al gobierno y hace acuerdos, si eso es así yo creo que tenemos que tomar cada quien nuestros caminos. En el momento en que tenga que elegirse un candidato, allí hay un punto de encuentro para escoger ese candidato y salir todos con ese candidato presidencial”, declaró Guanipa en entrevista a Vladimir Villegas por Unión Radio.

El dirigente de Primero Justicia aseguró que no descarta ser candidato a las elecciones presidenciales previstas para el año 2018, aunque aclaró que no es un tema que se encuentre en discusión, y que será una decisión que el partido en general deberá asumir.

Sobre las declaraciones de Manuel Rosales, quien habría afirmado que Guanipa realizó una consulta en el Zulia, donde el pueblo pidió su juramentación ante la asamblea nacional constituyente, acusó la declaración como una “falta de respeto”.

“Si Rosales lo dijo es un falta de respeto. Puedo decir que me siento contento de haber coincidido con la estructura y decisión de Primero Justicia, que no es solo de Primero Justicia, es de toda la Mesa de la Unidad Democrática. Toda la MUD dijo nosotros no vamos a irnos a juramentar a esa constituyente”, reiteró.

Con respecto a las últimas decisiones y la aprobación de la ley contra el odio por parte del órgano constituyente, comentó que “es una herramienta que utiliza el gobierno para firmar el acta de defunción a la democracia venezolana”.

Noticia al Día/ El Nacional