Goicochea: “La división en la Unidad no beneficia a nadie y es lamentable”

noviembre 15, 2017 - 5:57 pm

El candidato del municipio El Hatillo, Yon Goicoechea, por el partido Avanzada Progresista lamentó la división de la fracción parlamentaria de la unidad (MUD), de cara a las decisiones de partidos opositores que se han negado a participar en los venideros comicios.

“A veces nos puede gustar o no un determinado partido, pero cosas como las que vimos el martes en la Asamblea Nacional (AN), en la cual se ha dividido la fracción parlamentaria de la unidad, es algo que nosotros no podemos sino lamentar” , afirmó.

Indicó que la MUD debe permanecer unida y no dividir factores, pues “la unidad es imperfecta, pero más imperfecta es una unidad más pequeña”.

Reconoció que la coalición opositora no ha ofrecido una solución concreta a los problemas del país, lo que genera descontento en la población venezolana.

Reflexionó que, en las actuales circunstancias los venezolanos “tenemos que ser tolerantes, y como oposición ser coherentes, no insultar ni creer que la diversidad de opiniones es traición”.

Noticia al Día/Unión Radio