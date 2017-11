noviembre 25, 2017 - 2:03 pm

Con la participación del viceministro de Salud Integral, Maiqui Flores y la gobernadora encargada de la región, Magdely Valbuena, entre otras autoridades, este sábado se dio inicio en el Zulia a la entrega de medicinas gratuitas a través del 0800-SALUD-YA, un sistema mediante el cual los venezolanos podrán contar con los medicamentos, planteando sus necesidades en una llamada telefónica.

“Consideramos que es un mecanismo muy importante en este momento cuando hay una guerra económica que busca quebrar el proceso bolivariano. De pronto creemos que la guerra económica no existe, pero tienen que haber escuchado al Presidente de Estados Unidos cómo nos paraliza los buques de alimentos y de medicamentos; y cómo impide que podamos utilizar el dólar. El Gobierno se ha visto en la necesidad de hacer un triaje con otros países amigos para poder utilizar otro tipo de monedas. El tema de los medicamentos sabemos que es un tema sensible, es doloroso que uno vaya a buscar una medicina para un ser querido y no se consiga. Por eso esta iniciativa de reorientar el 0800-SALUD-YA que podamos llevar la medicina directa al pueblo y no los bachaqueros, pues quienes comercian con los medicamentos no se dan cuenta del acto criminal que están cometiendo”, planteó Magdely Valbuena, en compañía de Richard Hill, autoridad única de Salud en Zulia y Samuel Viloria, director del Hospital Universitario de Maracaibo.

El inicio de este sistema comenzó en tres puntos del estado Zulia: Lagunillas, San Francisco y Maracaibo. Las autoridades estuvieron presentes en la entrega que tuvo lugar en Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Santa Rosalía, ubicado en el casco central de la capital zuliana.

El viceministro Maiqui Flores indicó que más de dos mil personas fueron beneficiadas en el Zulia durante el inicio de este sistema a través del cual las personas deben llamar y plantear sus necesidades de medicinas, luego pasan a un registro y el medicamento llegará a su centro de salud más cercano.

“Es importante que sepan que esta actividad no es solo por hoy sino que apenas es el inicio. Estamos comenzando en 10 estados del país, tratando de dar respuesta a lo que significa la solicitud de las personas a través del 0800-SALUD-YA. Los beneficiados hacen su llamada y llega el medicamento de acuerdo a la solicitud de cada uno”.

Antihipertensivo, anticonvulsionantes, protectores gástricos y medicamentos para el azúcar formaron parte de esta primera entrega.

Manuel Gutiérrez, de 57 años, manifestó su conformidad con el mecanismo por cuanto padece de hipertensión y en una crisis tuvo una convulsión que lo obligó a tomar anticonvulsionantes de por vida. Sin embargo, encuentra la medicina con facilidad y cuando la logra conseguir está muy por encima del precio estipulado.

“Tengo como cuatro o cinco meses que no me tomo el medicamento. He buscado otras opciones porque no se puede con esta crisiss. Ayer me llegó un mensaje de que viniera hoy aquí a buscar el tratamiento”, expresó.

Mélida Bracho, otra beneficiada señaló que padece de azúcar en la sangre y los medicamentos que toma no aparecen en la farmacia pero sí en los mercados ilegales de la Curva de Molina: “Estoy muy agradecida de que hayan implementado este sistema. Yo por el 0800-SALUD-YA también denuncié a los bachaqueros”, dijo.

Maidolis Ramones

Fotos: David Moreno



