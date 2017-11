Gobernadora Laidy Gómez: “Pdvsa no ha atendido problemática de gasolina en el Táchira”

noviembre 24, 2017 - 10:26 pm

Ante la problemática de la gasolina en el Táchira, la gobernadora Laidy Gómez informó este viernes sobre sus reiteradas solicitudes a Pdvsa, para plantear la aguda situación que se vive en la región por la escasez del hidrocarburo y mostrar su disposición en contribuir a una pronta solución.

Recordó que ha denunciado el contrabando hacia el vecino país pero aclaró que no basta con atacar esta práctica ilícita mientras los funcionarios que controlan este paso limítrofe, se prestan para la ilegalidad.

En tal sentido, exigió a las autoridades competentes, la revisión de la labor que cumple el personal militar encargado de resguardar la frontera del Táchira y la soberanía del país, “porque no se hace nada con denunciar, si no se cambian a los funcionarios que permiten el contrabando”.

La máxima autoridad regional insistió nuevamente a la estatal petrolera, una pronta solución para combatir la crisis de la gasolina que viven los tachirenses, quienes en los últimos días duermen haciendo cola en las estaciones de servicio.

Especificó que en reuniones anteriores se le informó que para el Táchira se enviaría una ruta superior a las 50 gandolas, “pero fue mentira, porque no no han llegado unidades de gasolina a la región (…) la comercialización para el Táchira no se está llevando en las condiciones que se requiere”.

A quienes están descalificando su gestión de gobierno, endosándole la problemática del combustible les aclaró que no es presidenta de la estatal petrolera. “Quiero informarle a la población que no estoy agachando la cara, ni mirando a un lado el problema. Yo no puedo mirar con ojos de desentendimiento una realidad que está afectando las condiciones básicas de los tachirenses, he hecho las denuncias”.

