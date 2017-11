Genaro Gattuso es el nuevo entrenador del Milan

noviembre 27, 2017 - 10:24 am

Milan anunció este lunes la salida de Vincenzo Montella como entrenador del equipo y confirmó que su reemplazante es el histórico Gennaro Gattuso, quien se encontraba como entrenador del equipo Primavera.

“El AC Milan anuncia el despido de Vincenzo Montella como entrenador del primer equipo. El club le agradece su compromiso, seriedad y equidad profesional. La dirección técnica del equipo se confía a Gennaro Gattuso, quien deja su puesto como entrenador del filial, y a quien el AC Milan le da sus mejores deseos”, expresa el comunicado que Milan publicó en sus redes sociales.

Milan se encuentra séptimo en la Serie A, a 18 puntos del líder Napoli. Tras el gasto millonario en fichajes, lo hecho por Montella y su equipo fue decepcionante, con un inicio de 6 victorias, 6 derrotas y 2 empates. En UEFA Europa League obtuvo tres triunfos y dos derrotas.

Gattuso tiene 39 años y será su quinto club como entrenador, tras Sion, Palermo, Creta y Pisa. Como futbolista del club italiano estuvo entre 1999 y 2012 y se convirtió en una leyenda del Milan.

#ACMilan announce to have parted ways with @VMontella. Management of the first team is entrusted to Gennaro Gattuso, who leaves his position as Primavera coach and to whom we wish the best of luck

— AC Milan (@acmilan) 27 de noviembre de 2017