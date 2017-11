El actor mexicano Gabriel Soto confirma su separación de Geraldine Bazán tras polémica con Marjorie de Sousa

noviembre 28, 2017 - 11:28 am

Lo que comenzó como un rumor finalmente resultó ser cierto. Gabriel Soto confirmó este lunes a través de un comunicado de prensa que efectivamente se encuentra separándose de su hasta ahora esposa, la también actriz mexicana Geraldine Bazán, con quien llevaba más de diez años de relación sentimental y tiene dos hijas en común: Elissa Marie y Alexa Miranda.

“Ante versiones que han comenzado a circular y con el fin de evitar más especulaciones me dirijo a ustedes con la intención de aclarar mi situación personal actual. Desde hace 4 meses comencé un proceso de separación de la relación que mantuve durante muchos años con mi esposa y madre de mis hijas, Geraldine Bazán”, informó el galán mexicano.

“A pesar de que intentamos salir adelante, desde hace un tiempo hasta la fecha nuestra relación empezó a atravesar muchos problemas y a fracturarse. En los últimos meses esa fractura se agudizó, llevándome en agosto de este año a tomar la decisión de separarme definitivamente”, explicó.

Si bien dejó claro que esta decisión no obedece a terceras personas, el protagonista de la telenovela Caer en tentación no negó que su involucración en el conflicto entre Marjorie de Sousa y Julián Gil terminó pasando factura a su matrimonio.

“Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero si es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: no tengo absolutamente nada que ver”, aclaró una vez más el actor de 42 años.

Para el también protagonista del melodrama Yo no creo en los hombres lo más importante es estos momentos es el bienestar y la armonía de sus hijas por lo que pidió respeto a la prensa ante este difícil proceso que tanto el actor como Geraldine se encuentran viviendo.

“Este proceso es muy duro y difícil para ambas partes, pretendo transitarlo con el mayor de los respetos, discreción, cuidado y amor para preservar el bienestar y la armonía de nuestras hijas que son nuestra prioridad. Absolutamente todas las situaciones en la vida de una pareja son entre dos personas. Es por esto que por favor les pido y les agradezco de antemano a toda la gente y a la prensa su profunda comprensión y respeto ante esta situación”, concluyó.

