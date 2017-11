noviembre 1, 2017 - 4:47 pm

La directora general de Migración, Cosset Estensoro, confirmó la tarde de ayer que su hijo Nicolás Ortiz, de 23 años, es buscado por la Interpol, que lo investiga por presunta violación en Estados Unidos y que se encuentra en el país. Asimismo, aseguró que no lo encubre, como la denunció el senador opositor Arturo Murillo.

“La Embajada de EEUU tiene conocimiento de que él vive en Bolivia y no ha salido del país desde su llegada, se encuentra siguiendo el proceso desde Bolivia. No hay absolutamente aquí ningún encubrimiento, el proceso aún no tiene sentencia”, aseguró la autoridad y madre en conferencia de prensa.

Horas antes, el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, denunció que el sindicado, tras ser procesado en ese país, huyó a territorio boliviano y esta irregularidad no fue reportada por la Dirección General de Migración.

“Lamentablemente, este señor es hijo de la señora, Cosset Felicidad Estenssoro Torricos, directora general de Migración, y nos llama poderosamente la atención (…). Resulta que entró al país, ingresó a Bolivia y no fue reportado cuando es buscado por la Interpol”, aseguró.

INVESTIGACIÓN

El sindicado está en la lista roja de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), donde es investigado por presuntos delitos tipificados en Estados Unidos, como “violación de una víctima inconsciente y asalto sexual”, hecho que ocurrió hace cuatro años, en 2013.

El acusado no quiso someterse a la justicia de ese país, por lo que se expidió una orden de detención, según la Fiscalía de Estados Unidos. Retornó a Bolivia un año después, es decir, en 2014.

Sin embargo, Estenssoro dijo que el joven ingresó a Bolivia el 25 de junio de 2014, de manera legal. En ese entonces, ella era ya Directora de Migración, la orden de captura de su hijo se emitió en octubre del mismo año.

“Él salió de Estados Unidos, vía aérea, a través de la línea aérea Avianca, cumpliendo las exigencias legales que ese país requiere. No evadió los controles migratorios, no tenía impedimento alguno de viaje e ingresó de manera regular por el aeropuerto de El Alto”, sostuvo.

Al momento de las declaraciones, la Directora de Migración no presentó documentación que pruebe sus declaraciones.

Por otra parte, aseguró que la notificación de Interpol no fue de conocimiento de la Dirección General de Migración.

CAPTURA

El legislador de oposición, a través de una nota, está solicitando a la Interpol Bolivia que proceda con la captura del sindicado.

“Vamos a insistir que este joven sea detenido y deportado. La Interpol lo está buscando, debe existir ordenes internacionales. Me preocupa la seguridad interna del país, el tema de su hijo es una muestra de cómo funciona la seguridad y migración del país”, sostuvo.

Por último, cuestionó que la Dirección de Migración y la Interpol Bolivia no están cumpliendo con su labor de capturar a Nicolás Ortiz., ya que ambas instancias deben coordinar para dar con el paradero de los que infringen la ley.

El Diario