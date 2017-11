noviembre 6, 2017 - 10:53 pm

Luego de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) autorizara realizar un juicio en su contra, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, compartió un video en el que ratifica haber llamado a protestar, asegurando creer en la desobediencia civil.

“El pueblo está claro en quienes son los asesinos”, dijo en un video difundido este lunes en las redes sociales de Voluntad Popular.

Guevara aseveró que la decisión en su contra no es una sorpresa, pues desde finales de 2016 Nicolás Maduro lo amenazó con cárcel. “Era previsible”, señaló. “No me he cansado ni me he arrodillado. Esta es una lucha más allá de la vida de uno (…) El sacrificio y riesgo que pueda correr no es comparado con la Venezuela que vamos a reconstruir”, destacó en el video.

A juicio del líder opositor, el gobierno teme “ante lo que les viene”, pues la oposición no participará en ningún proceso electoral sin condiciones. “Todo el foco de la lucha está en tener elecciones libres para cambiar de presidente”, dijo.

Noticia al Día