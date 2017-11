Francisco Gil es Venezuela en el “Mister Ocean 2017”

noviembre 13, 2017 - 12:12 pm

El modelo, Francisco Gil, llevará el título de Venezuela en la competencia “Mister Ocean 2017”; un espectáculo que realizará su primera edición en Taiwan a partir de este 14 de noviembre.

Dicha responsabilidad recayó sobre el venezolano una vez que la Organización “Mister Turismo Venezuela” le hiciera la oferta “… trabajar con responsabilidad y fiel compromiso con Félix Farías – presidente del concurso – y todo su staff de profesionales me aseguró este pase… Farías me dijo: hay un nuevo proyecto internacional y considero que eres el indicado para viajar… Luego de escuchar esas palabras acepté el compromiso, y acá estoy, en el continente asiático dando lo mejor de mí” expresó el Mister.

​¿Qué​ ​expectativas​ ​lleva​ ​consigo?

Todas las mejores; las más altas y positivas. He llegado a Taiwan con mente de ganador, duré meses preparándome para este reto y mi objetivo más inmediato es brindarle este título al territorio venezolano.

Para Francisco ésta no es su primera experiencia internacional; durante el año 2015 – justo cuando ganó el título de “Mister Turismo Venezuela” – el joven tachirense viajó a Panamá y participó en el “Mister Turismo International”, certamen que le abrió muchas puertas en el área del modelaje “… y desde entonces estoy viviendo en Panamá gracias a los proyectos que me brindó la organización internacional” contó.

¿Está​ ​en​ ​sus​ ​planes​ ​volver​ ​a​ ​Venezuela?

Claro, cada vez que tengo la oportunidad visito a mi familia, que son mi motor y obviamente no hay nada como estar en el país de origen y sentirte cómodo y en casa. Me siento orgulloso de ser venezolano en cualquier parte del mundo donde este. Pero llevo dos años instalado en Panamá por metas de trabajo; cuando me toque estar definitivamente en Venezuela lo haré con entera satisfacción.

El “Mister Ocean 2017” arrancará sus actividades este martes 14 de noviembre en la ciudad de Taipei, y para alcanzar el título principal de la competencia Francisco Gil lleva consigo vestuario típico de Ricardo Suárez y Silvia Martin; mientras que la prueba de talento corrió por cuenta de Tomás Gamboa, entre otros trabajos realizados por distinguidos profesionales de la moda y el diseño nacional.

¿El “Mister Ocean 2017” es la última competencia masculina que enfrentará, o va por más?

Mi principal objetivo es lograr esta meta; luego quiero especializarme en clases de actuación, inglés, y francés. Mi próxima tarea es reforzar mis bases como artista integral, y mientras las experiencias me permitan crecer y ser mejor venezolano, con todo gusto lo haré.

Para más información pueden seguir al candidato a “Mister Ocean 2017“, Francisco Gil por la cuenta de Instagram:​ ​@franciscogil23

Noticia al Día