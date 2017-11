noviembre 3, 2017 - 4:34 pm

El Fondo Monetario Internacional dio el viernes seis meses a Venezuela para que proporcione estadísticas sobre su economía, luego de que el país incumpliera el plazo estipulado en los reglamentos del organismo. Si Venezuela no aportara la información requerida, el FMI podría terminar decidiendo su expulsión.

El Directorio Ejecutivo del FMI determinó que Venezuela no entregó a tiempo datos sobre las operaciones del instituto de seguridad social y las exportaciones e importaciones totales de mercancías, expresando su valor en moneda local, por países de destino y de origen.

El organismo explicó en un comunicado que la reunión del Directorio Ejecutivo había sido prevista con bastante antelación y no guarda relación alguna con el anuncio efectuado la víspera por el presidente Nicolás Maduro de iniciar un proceso de reestructuración de su deuda externa por 120.000 millones de dólares. The Associated Press solicitó un comentario a la representación de Venezuela ante el FMI, sin obtenerlo de inmediato.

El Banco Central de Venezuela dejó de publicar periódicamente cifras oficiales en 2004. Venezuela, que desde hace una década no autoriza al FMI hacer la revisión anual de sus indicadores económicos a la que están obligados todos sus países miembros, atraviesa una severa crisis económica.

El FMI pronosticó el mes pasado que la economía venezolana se contraerá 12% este año y otro 6% en 2018 y que padece una tasa de inflación de 652% este año que se incrementará a 2.349% el próximo.

Según las estadísticas de FMI, la economía venezolana habrá sufrido una abismal contracción acumulada de 44,6% entre 2014 y 2018. El FMI tuvo un incidente similar con Argentina en años recientes.

Apenas el año pasado levantó una declaración de censura emitida en 2013 contra Argentina por las imprecisiones en sus estadísticas sobre el producto interno bruto y el índice de inflación. Desde su llegada al poder en diciembre de 2015 el gobierno del presidente Mauricio Macri se esforzó en mejorar las relaciones con el FMI.

