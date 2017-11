Fefarven: Situación de salud en el país se agrava por la crisis

noviembre 21, 2017 - 4:34 pm

El representante de la Federación Farmacéutica Venezolana, Fefarven, Freddy Ceballos, denunció este martes el agravamiento de enfermedades y decesos en los pacientes por la falta de medicamentos, asegurando que existen pacientes en situación de emergencia que cuya condición clínica no puede esperar por decisiones políticas frente a la escasez.

Durante la segunda jornada de instalación de las mesas de consulta ante el diálogo entre gobierno y oposición agendado para el próximo mes de diciembre, Ceballos afirmó que las políticas públicas en materia de salud son erradas y por ello, surge la necesidad inmediata de buscar respuestas a ellas.

Exhortó a los voceros de la unidad que asistirán al diálogo en República Dominicana, a presentar en primer plano las propuestas en salubridad.

Opinó que la confirmación del diálogo por parte del gobierno fue tardía, pues, a su juicio, “se nos están muriendo los pacientes porque el Estado no toma decisiones y qué triste es que un gerente no tome decisiones, para eso no se es gerente”, sentenció.

