noviembre 24, 2017 - 8:32 am

Un submarino argentino desaparecido hace más de una semana en el Atlántico Sur habría sufrido una explosión, dijeron autoridades el jueves, lo que llevó a las familias de los tripulantes a perder las esperanzas de hallarlos con vida.

El ARA San Juan, una nave clase TR-1700 construida en Alemania en la década de 1980, desapareció el 15 de noviembre con 44 tripulantes tras reportar una avería eléctrica cuando navegaba desde el sur del país hacia la base naval de Mar del Plata, disparando un gran operativo de búsqueda.

La Armada argentina confirmó dos reportes de un evento violento bajo el mar sucedidos el mismo día en que la nave perdió la comunicación y cerca de su última posición conocida.

“Estamos hablando de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión”, dijo a periodistas Enrique Balbi, portavoz de la Armada, quien añadió que naves de varios países se dirigían a la zona para buscar rastros del ARA San Juan.

El organismo internacional para la prohibición de pruebas nucleares, con sede en Viena, informó que detectó una “señal inusual” la semana pasada en la zona donde desapareció la nave.

La detección se sumó a un reporte similar por parte de una agencia estadounidense.

“Los dos informes dan casi el mismo punto y casi el mismo área. Estamos hablando de un área de 125 kilómetros de radio”, precisó, y dijo que no tenía información sobre qué había causado una posible explosión.

Familiares de los tripulantes salieron de la base naval llorando y quejándose cuando recibieron la información. Algunos dijeron que autoridades militares confirmaron que los marineros están muertos.

Itatí Leguizamón, esposa del tripulante Germán Suárez, dijo que las autoridades les confirmaron que hubo una explosión en el Atlántico el 15 de noviembre alrededor de las 11 de la mañana, apenas horas después de que la nave enviara su última comunicación.

“El submarino descendió a 3.000 metros y eso es todo lo que saben (…) No fue localizado pero dicen que está 3.000 metros”, dijo Leguizamón a periodistas.

La nave no está preparada para resistir profundidades cercanas a los 3.000 metros.

Varios familiares insultaron a las autoridades, a quienes responsabilizan por la tragedia, mientras que otros se abrazaban entre ellos llorando de la base de la ciudad costera, unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

“Me acabo de enterar de que me quedé viuda”, dijo la esposa de Fernando Santilli, uno de los tripulantes, llorando desconsoladamente.

Dolor y desesperanza

“Me quedé viuda con un nene de 11 meses”, dijo a periodistas con la voz quebrada Jessica Gopar, esposa de Fernando Santilli, uno de los tripulantes que viajaban en el ARA San Juan, que desapareció la semana pasada en el Atlántico Sur después de reportar fallas eléctricas.

Dos reportes coincidieron en que hubo una explosión el mismo día en que desapareció la nave militar y en un lugar cercano a la última posición que había reportado, anunció el jueves un portavoz de la Armada argentina.

“No volvieron y no van a volver nunca más. Y no sé si van a volver sus cuerpos, eso es lo que más me duele, porque no sé si podré llevarle una flor”, se lamentó Gopar.

Familiares se abrazaban en llanto en un parque de la base de Mar del Plata, una ciudad costera a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y hacia donde se dirigía el submarino militar antes de desaparecer.

Después de recibir la noticia sobre la explosión, una joven se desplomó sobre sus rodillas en el estacionamiento del predio e inmediatamente fue abrazada por un joven que buscó consolarla.

“Están todos muertos”, dijo entre sollozos Luis Tagliapietra, padre de un tripulante, a Radio La Red, y agregó que una autoridad de la base le confirmó sus muertes por el estallido a una profundidad de entre 200 metros y 1.000 metros. “No hay ser humano que sobreviva a eso”.

Muchos creen que el caso puede haber sido una consecuencia de los escasos recursos y la falta de capacitación de las Fuerzas Armadas de Argentina, desde que acabó una dictadura militar a principios de la década de 1980.

“¡Mataron a mi hermano, hijos de puta!”, gritó frente a las cámaras de Reuters un hombre desde el interior de un automóvil al salir de la base.

Entre los tripulantes del ARA San Juan se encontraba Eliana María Krawczyk, la primera mujer en alcanzar el grado de oficial de submarinos en el país sudamericano.

La Armada dispuso desde hace días un grupo de psicólogos y un psiquiatra para asistir a los más de 100 familiares que pasaron los últimos días y noches en un edificio de la base naval a la espera de novedades de sus seres queridos.

“Qué voy a estar esperanzada si ya está”, dijo Itatí Leguizamón, esposa de un tripulante, en el predio de la base, frente al cual fueron colgadas banderas argentinas con mensajes de aliento y esperanza.

Reuters