Exjefa del Comité Nacional Demócrata revela detalles impactantes sobre la campaña de Hillary Clinton

noviembre 2, 2017 - 12:13 pm

La ex presidenta del Comité Nacional Demócrata (DNC), Donna Brazile, expuso a Hillary Clinton y su campaña el jueves por secuestrar las finanzas y operaciones de la organización política durante las elecciones del año pasado para asegurar que Bernie Sanders no ganara la nominación, según un artículo de opinión publicado el jueves.

El DNC, Hillary Victory Fund y Hillary for America firmaron un acuerdo conjunto secreto que decía que “a cambio de recaudar dinero e invertir en el DNC, Hillary controlaría las finanzas, la estrategia y todo el dinero recaudado del partido”.

“Su campaña tenía el derecho de rechazar quién sería el director de comunicaciones del partido, y tomaría las decisiones finales sobre el resto del personal. El DNC también debía consultar con la campaña sobre todo el resto del personal, presupuesto, datos, análisis, y por correo “, escribió Brazile en su artículo de opinión.

“Intenté buscar cualquier otra evidencia de corrupción interna que demostrara que el DNC manipulaba el sistema para enviar a las primarias a Hillary, pero no pude encontrar nada en los asuntos del partido o entre el personal. Había ido departamento por departamento, investigando la conducta individual en busca de evidencia de decisiones sesgadas, y me alegré de ver que no había encontrado ninguna. Luego encontré este acuerdo “, agregó Brazile.

La coalición Clinton-DNC les permitió a los donantes individuales que habían agotado su límite de contribución de $ 2,700 para la campaña escribir otro cheque de $ 353,400 para el PAC de Clinton. A cambio, se entregarían $ 10,000 de ese dinero a los 32 estados parte que formaban parte del acuerdo.

Luego, los estados canalizaron $ 33,400 al DNC y los otros $ 320,000 a cada uno de los estados.

“El acuerdo de financiación con HFA y el acuerdo del fondo de la victoria no era ilegal, pero seguro no parecía ético. Si la pelea hubiera sido justa, una campaña no tendría el control del partido antes de que los votantes decidieran a cuál querían dirigir. no fue un acto criminal, pero como lo vi, comprometió la integridad del partido “, afirmó.

Brazile confirmó que el embudo había estado sucediendo desde antes de que Clinton ganara la nominación en junio de 2016.

“Me había estado preguntando por qué no podía escribir un comunicado de prensa sin pasarlo por Brooklyn. Bueno, aquí estaba la respuesta”, escribió Brazile, refiriéndose a la sede de Clinton en el barrio de Nueva York.

Agencias