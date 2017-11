noviembre 2, 2017 - 8:53 pm

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, luego que su esposo se inscribiera como candidato a la Gobernación del Zulia, en la sede del Poder Electoral, manifestó que hoy cierra un ciclo en la política y dejó claro que no será ella quien se postule como candidata a la Alcaldía de Maracaibo, será otra persona en llave con el exgobernador y presidente fundador del partido Un Nuevo Tiempo, quien trabaje para conquistar con votos el municipio en las elecciones del 10 de diciembre.

“Hoy me toca retirarme y será otra persona que acompañe a Manuel en llave para Maracaibo (…) En la vida política hay ciclos que se cierran y ciclos que se abren, hay crisis y momentos difíciles donde nos arrebataron la gobernación de este estado, pero no podemos ponernos a llorar, y entregar lo que tanto nos costó a todos los zulianos, a un gobierno que no tiene ni la mínima dignidad de dirigir este estado”, dijo la alcaldesa.

En este sentido, Eveling de Rosales ratificó la posición de su partido, Un nuevo Tiempo, de participar en las elecciones municipales y de gobernador en la entidad, para no abandonar espacios. “No le podemos entregar al Zulia a un dirigente del oficialismo, siempre he dicho que los políticos no debemos abandonar los espacios, no se ceden, se conquistan se luchan y defienden, siempre lo dije en la alcaldía a pesar de las dificultades y tropiezos financieros, mantuvimos la frente en alto durante dos periodos, casi 6 años, son momentos críticos los que hemos vivido”.

“Quiero decirles que si renunciar o retirarme por el beneficio de otros municipios y por beneficio del estado es la consolidación de todo lo que debemos hacer los políticos, me retiraré, me pondré a un lado, no voy a ir al sepulcro ni a descansar , seguiré trabajando para que el alcalde o alcaldesa de Maracaibo vaya en llave con Manuel”, precisó.

“Manuel debe gobernar con los mejores, no sólo en Maracaibo sino en todos los municipios del Zulia (…) se trata de nuevos liderazgos, hay que darle espacios a los demás y a otros partidos.”, sentenció la burgomaestre.

Fotos: Mysol Fuentes

Freddy Enrique Rozo / @freddyenriqVzla

Noticia al Día